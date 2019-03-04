04 Mart 2019, 16:11
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"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi

İnegöl'de gönlünü kaptırdığı kızı istemeye giden Fenerbahçeli Hasan Sağlam, kızın babası Cengiz Baltacı'nın, "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" demesi sonrası minareye çıkıp "Bize her yer Trabzon" diye bağırmıştı. Baltacı, şartının yerine gelmesine üzerine gençlerin evlenmesine izin verdi.

İnegöl'de bir ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte, gönlünü kaptırdığı Fatma Baltacı'yı ailesinden istemek için evlerine gitti. Koyu Trabzonspor taraftarı olan genç kızın babası Cengiz Baltacı, damat adayına, "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" dedi.

MİNAREYE ÇIKIP "BİZE HER YER TRABZON" DİYE BAĞIRDI

Cengiz Baltacı, Sağlam'a, minareye çıkarak 'Ben Trabzonsporluyum' diye bağırırsa, kızını verebileceğini söyledi. Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Hasan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeliydim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı. O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri Cengiz Baltacı'ya gönderdi ve haber beklemeye başladı.

SÖZ YÜZÜKLERİ TAKILDI

Görüntüleri izleyen Cengiz Baltacı'nın daveti üzerine Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte tekrar Fatma Baltacı'yı istemeye gitti. Cengiz Baltacı, şartını yerine getiren Sağlam ile kızın evlenmesine izin verdi. Aile arasında gençlerin söz yüzükleri takıldı.

Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (13)
UY DOLANAYİM SANA DA: Cehenemde Trabzon mi da
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HACI MIRRA: BEYLER LÜTFEN ÇİRKİNLEŞMEYELİM MİLLETİN KARISINA KIZINA EŞİNE YAN GÖZLE BAKMAYIN
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MEMLEKETİM: Kapanmislik buysa aciklar bunlardan daha dürüst. Giydigi elbise vucut hatlarini disari cikarmis. Bu müslümanlik degil bu münafiklik.
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1907: Şimdi gerdekte kıza ts forması giydir Fenerli olduğunu cümle aleme göster hadi koçum benim
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