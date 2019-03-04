"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi

İnegöl'de bir ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte, gönlünü kaptırdığı Fatma Baltacı'yı ailesinden istemek için evlerine gitti. Koyu Trabzonspor taraftarı olan genç kızın babası Cengiz Baltacı, damat adayına, "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" dedi.

MİNAREYE ÇIKIP "BİZE HER YER TRABZON" DİYE BAĞIRDI

Cengiz Baltacı, Sağlam'a, minareye çıkarak 'Ben Trabzonsporluyum' diye bağırırsa, kızını verebileceğini söyledi. Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Hasan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeliydim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı. O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri Cengiz Baltacı'ya gönderdi ve haber beklemeye başladı.

SÖZ YÜZÜKLERİ TAKILDI

Görüntüleri izleyen Cengiz Baltacı'nın daveti üzerine Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte tekrar Fatma Baltacı'yı istemeye gitti. Cengiz Baltacı, şartını yerine getiren Sağlam ile kızın evlenmesine izin verdi. Aile arasında gençlerin söz yüzükleri takıldı.

Kaynak: DHA