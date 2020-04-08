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"Bize kral gibi baktılar, Allah devletimize zeval vermesin"

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Sivas'taki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda misafir edilen öğrenciler, 14 günlük gözetim sürelerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a döndü.

08.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:47
Korona virüs tedbirleri kapsamında, Sivas 'taki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda misafir edilen öğrenciler, 14 günlük gözetim sürelerinin tamamlanmasının ardından İstanbul 'a döndü.
Korona virüs tedbirleri kapsamı da aralarında bazı ailelerin de bulunduğu 526 öğrenci 14 gün önce Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Türkiye'ye getirilerek Sivas'taki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle misafir edilmişti. Karantina süresinin sona ermesinin ardından 526 öğrenci yurtlardan tahliye edildi. Öğrencilerden 170'i, alınan özel izinle Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 15.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. İstanbul'a dönen yolcular, tedbir amacıyla 14 gün daha evlerinde kalacaklarını ifade etti.
"BİZE KRAL GİBİ BAKTILAR, ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"
İrlanda'dan gedikten sonra tedbir amacıyla gözetim altında tutulan öğrencilerden Oğuzhan Bıyık, "İrlanda'ya bir dil okulu için gitmiştim. Gittikten 10 gün sonra virüs yüksek bir seviyeye çıktı, okulumuz iptal oldu ve her yer kapandı. Uçuşlar da durunca biz de konsolosluğumuza başvurduk, bize uçak yolladılar. Geldikten sonra Sivas'ta 14 gün karantinada kaldık şimdi de İstanbul'a geldik. Karantina süreci gayet güzel geçti, bize kral gibi baktılar. Allah devletimize zeval vermesin. Şimdi de evime gidiyorum. 14 gün daha karantinada kalmamızı söylediler, ben de evime gidip uygulayacağım" diye konuştu.
"DEVLETİMİZİN BİZE NASIL YARDIM ETTİĞİNİ GÖRDÜK"
İrlanda'dan gelerek karantina süresini dolduran öğrencilerden Hüseyin Yasin Canbaz ise "14 gün Sivas'ta karantinadaydık. Duygulu ve çok güzel anlar yaşadık. Bir yandan da tabi ki endişeliydik. Devletimizin bize nasıl yardım ettiğini gördük. Gerek oradan buraya uçuşumuz olsun, gerek burada bize gösterdikleri hizmet olsun hepsinin bizde yeri ayrıydı. Bundan sonra da Maltepe'deki evime giderek evimden çıkmayacağım" dedi.
14 GÜN DAHA TEDBİR AMACIYLA EVDE KALACAKLAR
Karantinada tutulan öğrencilerden Yakup Yıldırım da, "Devletimizin bizi orada bırakmayacağını biliyorduk. Bundan dolayı içimiz rahattı. Bizi aldıktan sonra 14 günlük bir karantina sürecine girdik. Bu süreçte bize otel konforunda hizmet sundular. Karantina sürecimiz de gayet güzel geçti. Her sabah ateşimizi ölçtüler, gerekli kontrolleri sürekli yaptılar. Dün çıkmadan önce 14 gün boyunca evden çıkmayacağımıza ve çıkarsak ceza alacağımıza dair bir tutanak imzaladık. Biz de evde kalacağız" ifadelerini kullandı.
(Ferhat Yasak/İHA) ’Bize kral gibi baktılar, Allah devletimize zeval vermesin’

Kaynak: İHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Karantina, İstanbul, Sivas, Güncel
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