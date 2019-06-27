Bize Müsaade Filmi

Bize Müsaade, çekeceği yeni filmine mekan bakmak için akıl hastanesine giden ve burada yaşadığı türlü yanlış anlamalar sonucu dışarı çıkamayan bir yönetmenin başına gelenleri konu ediniyor.Yönetmen: Giray AltınokSenaryo: Giray AltınokOyuncular: Giray Altınok, Fırat Albayram, Sami Aksu, Fatih Al, Ferit Aktuğ, Ferdi Sancar, Elit Andaç Çam, Deniz Karaoğlu, Ali DüşenkalkarFilmin Türü: KomediOrijinal Adı: Bize MüsaadeYapımcı Firma: Hann MedyaYapım Yılı: 2019Yapım Ülkesi: TürkiyeOrijinal Dili: TürkçeDağıtıcı Firma: CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi: 30.08.2019Bize Müsaade Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.