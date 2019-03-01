Bizi Çıkmazlardan Çıkaran En Önemli Gücümüz Birlikteliğimiz"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehirli olmak bir taraftan bizi yalnızlaştırırken bir taraftan da bu yalnızlığı bireyselleştiriyor. İyi midir, kötü müdür? Bu herkese göre değişir ama bana göre kötüdür. Bizi ülke olarak çıkmazlardan çıkaran en önemli gücümüz birlikteliğimiz, aileden aldığımız gücümüz." dedi.Karaaslan, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi tarafından İlkadım Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Travma Perspektifinden Psikopatoloji ve EMDR" konferansına katıldı.Psikolojik danışmanların insana ruhsal yönden yaklaştığını, kendisinin de kentsel tasarımcı ve peyzaj yüksek mimarı olarak mekanlara ruh üzerinden eğildiğini aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:"Yani mekanların ve şehirlerin bir ruhu olduğundan bahsediyoruz ve bunu inanarak söylüyoruz. Ruhun olmadığı, önemsenmediği yerde herhalde mutluluktan bahsetmek olmaz diye düşünüyorum. Hepimiz şehirlerde yaşıyoruz. Şehirli olmak bir taraftan bizi yalnızlaştırırken bir taraftan da bu yalnızlığı bireyselleştiriyor. İyi midir, kötü müdür? Bu herkese göre değişir ama bana göre kötüdür. Bizi ülke olarak çıkmazlardan çıkaran en önemli gücümüz birlikteliğimiz, aileden aldığımız gücümüz. Çok profesyonel olmasa da en yakın akrabamızla gece oturup sabaha kadar sohbet etmenin verdiği rahatlık gibi aile içi birtakım aşılabilir kavramları artık aşamıyoruz artık. Onları büyütüyoruz. Bugün görüyoruz ki psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bir gereklilik, lüks değil."Karaaslan, okullarda rehberlik yapan kişilerin profesyonel olarak eğitim almış kişilerden oluşması gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:"Bu konunun tüm detaylarına hakim ve bu anlamda insana yaklaşan, çözüm üreten bakış acısının hem milli eğitim kurumlarında hem de diğer kurumlarda yaygınlaşması bizim için çok önemli ve değerlidir. Şehirli olmanın beraberinde getirdiği bir özellik de aslında küresel dünyada bireyselleşmektir. Yalnız yaşıyoruz, sorunlarımızla çoğu zaman yalnız baş etmeye çalışıyoruz. Bunları çözmede kimi zaman başarılı oluyoruz, kimi zaman olamıyoruz. Travmalar yaşıyoruz. Bu travmaları bazen atlattığımız düşünüyoruz ama atlatamadığımızı öğrendiğimizde daha fazla sorun yaşıyoruz. Bugün dünyanın her yerinde artık insan sağlığı sadece fiziksel sağlıkla ifade edilecek bir şey değil. İnsan sağlığı ruh sağlığı ile çok orantılı. Dolayısıyla ruh sağlığında yaşadığımız herhangi bir sorun çözülmedikçe hem fiziksel sağlıkta hem de sosyal ilişkilerimizde handikaplar yaşanmasına neden oluyor."Karaaslan, daha sonra kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.