Bizim 5 Bin Projemiz Var"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "'Yavaş yavaş' diyor, bizim 5 bin tane projemiz var yavaş yavaş değil, uçak gibi yapacağız." dedi.Özhaseki, Türkiye Genç İşadamları Derneği Ankara Şubesi'ni ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi. Özhaseki, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.Şehirlerin önemine değinen Özhaseki, "Şehirlere ihtimam göstermek, şehirlerde yapılacak, geleceğe taşıyacak projeleri ortaya koymak gerekiyor." ifadelerini kullandı.Özhaseki, belediyeler konusunda gerekli bilgi, beceri ve tecrübesi bulunduğunu belirterek dernek üyelerinden destek istedi.Konuşmanın ardından Özhaseki'ye günün anısına plaket takdim edildi.Özhaseki'ye ziyaretinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de eşlik etti.Özhaseki'den Türk-İş'e ziyaretMehmet Özhaseki, daha sonra Türk-İş Genel Merkezi'ne geçti.Konfederasyona bağlı sendikaların yöneticilerinin de bulunduğu ziyaret sırasında Özhaseki, belediye başkanlığı dönemindeki sendikal konulara değinerek sendika başkanlarıyla sohbet etti.Özhaseki'ye Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Ankara Milletvekili Barış Aydın da eşlik etti.Özhaseki, Hak-İş Kadınları Günü programına katıldıÖzhaseki, Hak-İş tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması" programına katıldı.Özhaseki, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "MHP ile ortak olduk kol kola girdik. Ortaklık bu devlet düşmanlarına karşı gerek çukur eylemleri kazarak devlet ilan edenlere karşı gerekse 15 Temmuz'da hain bir şekilde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ alçağına ve ekibine karşı, gerekse bu devleti bölmek isteyenlere karşı yapılmış en meşru, en doğru ve toplumsal mutabakat olarak en geniş bir tabana oturan mutabakattır." ifadelerini kullandı.Kendileri için yerli ve milli olmanın önemine işaret eden Özhaseki, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.Taşeron işçilerin kadroya geçmesi için düzenlenen yasayı kendisinin hazırladığını belirten Özhaseki, "Mahmut Başkan da şahit, o yasayı hazırlayan kardeşiniz benim. Kanunu da geçirdik çok şükür, kardeşlerim belediye bünyesine geçtiler. Bundan dolayı yüz binlerce kardeşimizin bana dua ettiğini zannediyorum." dedi.CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı projesi olmamakla eleştiren Özhaseki, "Su fiyatlarını indirelim dedik, yüzde 30 geriye çektik su fiyatlarını, bizim rakibin tüm projeleri bitti. Yaptık zaten, o zaman niye adaysın kardeşim sen ya. 'Yavaş yavaş' diyor, bizim 5 bin projemiz var yavaş yavaş değil, uçak gibi yapacağız. Allah'ın izniyle biz bunu hızlı yapacağız. 5 bin projeyi nasıl bitireceğiz biz, gece gündüz demeyeceğiz çalışacağız." diye konuştu.Özhaseki, konuşmasının ardından 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.Programa, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ile Hak-İş'e bağlı sendikaların üyeleri katıldı.