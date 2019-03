Bizim Derdimiz Teröristlerdir, Terör Örgütleriyledir, Kürtler Bizim Kardeşimizdir"

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir. Irak'taki, İran'daki Kürt kardeşlerimizle bizim hiçbir sorunumuz yoktur. Suriye'de yaşayan ve YPG, PKK yüzünden o toprakları terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen Kürtler de bizim kardeşimizdir. Ama Suriye'de sorun YPG-PKK, İran'da PJAK'tır, Türkiye ve Irak'ta da problem PKK'dır ve teröristlere destek verenlerdir." dedi.Çavuşoğlu, kente gelişinde Ahmed-i Havalimanı'nda Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, kurum müdürleri ve partililerce karşılandı.AK Parti'nin Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği Halkla Buluşma toplantısına katılan Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerine 17 yıl hiç ayırım yapmadan hizmet götürdüklerini ifade etti.Birçok haklar getirilen Kürt vatandaşların dilini özgürce konuştuğunu belirten Çavuşoğlu, bunların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olduğunu söyledi.Çavuşoğlu, "Bu ülkede herkes birinci sınıf insandır, Kürt kardeşlerimiz, Lazlar, Çerkezler, Boşnaklar, Aleviler, kim olursa olsun birinci sınıf insandır. Biz birlikte Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Çanakkale Destanı'nı birlikte yazdık. Bugün dünyanın her yerinde, özellikle bizim coğrafyamızda ecdadımızın mirasları varsa oralara birlikte gidip birlikte ihya ettik. Anadolu topraklarını birlikte yurt edindik, birlikte kalkındırdık. Yine birlikte ihya edeceğiz. Yine Türkiye'yi ve Anadolu topraklarını hedeflediği noktaya birlikte ulaştıracağız." diye konuştu.Terör örgütüne tepki gösteren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir. Irak'taki, İran'daki Kürt kardeşlerimizle bizim hiçbir sorunumuz yoktur. Suriye'de yaşayan ve YPG, PKK yüzünden o toprakları terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen Kürtler de bizim kardeşimizdir. Ama Suriye'de sorun YPG-PKK, İran'da PJAK'tır, Türkiye ve Irak'ta da problem PKK'dır ve teröristlere destek verenlerdir."Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelere değinerek, görevlendirmelerin belediyelerin vatandaş ve devlete ait paralarını terör örgütlerine vermesi üzerine yapıldığını hatırlattı.Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban'ın bir buçuk yılda kente yaptığı yatırımları anlatan Çavuşoğlu, kentte Elban'dan önceki belediye başkanının hizmet yapamadığını ifade etti.Çavuşoğlu, belediyeye görevlendirme yapılan Tunceli'deki çalışmaları da örnek göstererek, şunları kaydetti:"Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden bir terör örgütü ve onun yandaşları DHKP-C'si TİKKO'su aynı zihniyet bunlar. Orada yaşayan vatandaşları saat 6-7'de evlerine mahkum ediyorlardı. Şimdi ise gece bir buçuğa kadar dışarıda. Orada çocuklar bile 'Vali Baba' diyor. Bunların hepsi bizim vatandaşımız, kardeşimiz. Biz bunları ayrı düşünebilir miyiz ayırım yapabilir miyiz? Hepimiz kardeşiz. O zaman hizmet etmemiz lazım, hizmette birleşmemiz lazım. İşte 31 Mart'ta Ağrı Savcı Sayan ile yeniden hizmetle buluşacak.""Bunların derdi hizmet etmek değil"Ağrı'ya Hatay'dan geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, CHP yönetiminin bulunduğu belediyeleri görünce memleketin bir evladı olarak utandığını vurguladı.Çavuşoğlu, "Yönetilemeyen ülkelerin şehirleri bu kadar olur ancak. Kültür ve medeniyet şehri Hatay'ın yollarını görün vallahi utanırsınız. DEAŞ işgali altında uzun süre kalan Irak'ın yolları katbekat iyi. Suriye'nin yıkılmayan yerlerindeki yolları bile daha iyidir. Bu zihniyet böyle. Muğla'ya gittim, sular kesik, Bodrum çöp, aynı şekilde pis sular denize akıyor. Hangi çağda yaşıyoruz arkadaşlar. 1994 öncesi İstanbul gibi, Aydın'da çeşme suları tuzlu akıyor. Bunları yapmak zor bir şey mi? Bunları basit bir ilçe belediyesi bile yapar. Bunların derdi hizmet etmek değil. O yüzden biz işimize bakacağız." şeklinde konuştu.Çavuşoğlu, Ağrı'nın da hak ettiği hizmete Sayan ile ulaşacağını vurgulayarak, Sayan'ın Ağrı ile ilgili projelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere kendilerinin de destek olacağını ifade etti.Sayan'a 31 Mart'ta destek isteyen Çavuşoğlu, 25 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağrı'da olacağını söyledi."Kimin FETÖ'nün kimin PKK'nın güdümünde olduğunu bu millet çok iyi biliyor"Özellikle siyasi partileri eleştirmek niyetinde olmadığını, ancak doğruların söylenmesi gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Son zamanlarda kimin ne olduğunu, kimin samimi, kimin olmadığını, kimin memleket için çalıştığını, kimin bir yerlere hizmet ettiğini bu millet görüyor. Kimin FETÖ'nün, kimin PKK'nın güdümünde olduğunu da bu millet çok iyi biliyor. Onun için biz milletimizin bekası, ülkemizin geleceği için gücümüzü birleştireceğiz ve Türkiye'nin her yerini ihya edeceğiz."Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan kentteki iki aşiretin ileri gelenleri ile İYİ Parti'den istifa edip partiye katılanlara rozet taktı.