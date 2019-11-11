Zonguldak
'ta, "Bizim dilimizle Atatürk" etkinliği gerçekleştirildi.
Zonguldak Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe'nin öğrencileri tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma sunumu gerçekleştirildi.
Çocukların gayretleri izleyenlerin beğenisini kazanırken, öğrenciler Atatürk'e duydukları özlemi kum etkinliği, özlü sözler, Bandırma Vapuru, Atatürk'ün sevdiği türkü ve şiirlerle yansıttılar.
İzleyenlerin duygulu anlar yaşadığı etkinliğin sonunda protokol üyeleri, okul yönetici ve idarecilerini tebrik etti.
Etkinliğe Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra kentin önde gelen isimleri katıldı.