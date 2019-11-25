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"Bizim hastamızı neden erken almadın?" dedi, doktoru darp etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde "Bizim hastamızı neden erken almadın?

25.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:20
'in ilçesinde "Bizim hastamızı neden erken almadın?" diyen hasta yakını, iddiaya göre doktoru darp etti. Doktor hasta yakınından şikayetçi olurken, Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir olayı kınadı.
Torbalı Devlet Hastanesinde iddialara göre geçtiğimiz günlerde doktora şiddet olayı yaşandı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal'e genç bir hasta yakını, "Bizim hastamızı neden erken almadın?" diyerek çıkıştı. Hastanın başka bir birime gitmesi gerektiğini anlatan doktor, bir anda hasta yakınının saldırısına uğradı. Bunun üzerine doktor, şahıstan şikayetçi oldu.
Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve sendika üyeleri bir açıklama yaparak olayı kınadı. Özdemir yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemi bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 70'lere ulaştığı bir noktada her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifade eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Hastanemizde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Gülcemal poliklinikte 'Bizim hastamızı neden erken almadın' diye saçma sapan bir sebep yüzünden hasta yakını doktor arkadaşımızı darp etmiştir. Defalarca bu ve bunun gibi olaylar yaşanmasına rağmen alınan tedbirler yetersizdir. Sağlık Bakanlığı sağlıkta şiddet belasını görüp caydırıcı ve cezai yaptırımları arttırıcı önlemleri derhal hayata geçirmelidir. Sağlık Bakanlığı doktorların maaşlarını hastaların vereceği puana göre düzenlemeyi bırakıp, sağlık çalışanlarının güvenli bir hizmet sunmaya yönelik yaptırımları hayata geçirmelidir. Doktorumuza yapılan bu vahşeti kınıyor, arkadaşımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.
(İHA)

Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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