17.06.2019 12:43
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Bizim Hikaye dizisinin genç oyuncusu Miray Akay, sözlendi

Bizim Hikaye dizisinin 19 yaşındaki oyuncusu Miray Akay, dün akşam meslektaşı Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. İkilinin nişanı ise sosyal medyada olay oldu.

Güneş'in Kızları dizisinde adını duyuran ve son olarak Bizim Hikaye dizisinde rol alan 19 yaşındaki genç oyuncu Niray Akay, dün akşam 20 yaşındaki oyuncu meslektaşı Atilla Doğukan Türkyılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. İkilinin küçük yaşta nişanlanması ise sosyal medyada olay oldu.

SÖZLENDİLER

Genç oyuncu sözlendiğini Instagram hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Daner, paylaşımında şunları söyledi: "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan aile büyüklerimiz başta olmak üzere, yanımızda olamayıp tebriklerini ve güzel dileklerini ileten bütün tanıdıklarımıza ve takipçilerimize çok teşekkür ederiz.Biz dört yıllık bir birlikteliğin ardından birbirimize söz vermeyi bırakıp sözlenmeyi seçtik,ailelerimiz de uygun gördüler..."

TEPKİ YAĞDI

Genç oyuncuların küçük yaşta sözlenmesine takipçilerinden de sert yorumlar geldi. Çifte, "Ya sen daha çocuksun", "Sınavlar girmek gibi derdiniz olmasın", "Yaşıtlarımız sözlensin biz YKS ile uğraşalım" gibi yorumlar yaptı.

Bizim Hikaye dizisinin genç oyuncusu Miray Akay, sözlendi
Genç, Bizim Hikaye Dizisi, Magazin

YORUMLAR (1)
DENİZ:Tabi canim edebi ile nisanlanan evlenene cocuk derler. Onla bunla nikahsiz gezip yasayana medeni . Hadi lennn burasi musluman ukkesi size be kim Kac yasinda evleniyor .
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