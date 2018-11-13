'Bizim Hikayemiz' Sezon Sonu Gösterisiyle Sahnede

Bu sezonun son gösterisini gerçekleştirecek olan ekibin projesini sanatseverler büyük bir ilgi gösteriyor.

Dans sanatçısı olma yolundaki insanların, çocukluktan olgunluğa hayatındaki ilişkilerini bale ve modern dans sanatının eşsiz görselliği ile anlatan 'Bizim Hikayemiz' yaşları 9 ile 35 arasında değişen 50 kişilik kadrosuyla, her yaş grubuna keyifle izlenecek bir gösteri sunuyor.

Duayen sanatçı Timur Selçuk'un sanatla iç içe büyüyen Koreograf dansçı kızı Mercan Selçuk, 'Bizim Hikayemiz' adlı dans gösterisi ile yeniden sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan ve yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan gösteri sezonun ilk sahnesini Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

Mercan Selçuk'un koreografilerini batı ve türk bestecilerin eserleriyle buluşturduğu 'Bizim Hikayemiz' seyircilere görsel bir şölen yaşatırken ayni zamanda da hoş bir dinleti sunacak.

Biletleri Biletix üzerinden satışa sunulan gösteriye sanatseverler yoğun bir ilgi gösteriyor.