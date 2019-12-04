Haberler » Güncel » Bizim için her gün engelliler günü - Haber

Bizim için her gün engelliler günü

Dünya engelliler günü dolayısıyla Sakatlar Derneği Kırıkkale Temsilciliğinin düzenlediği programa katılan Türk Kızılay Kırıkkale şubesi engelli kardeşlerimizin yanında olduğunu gösterdi.

04.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:11Bizim için her gün engelliler günü

Türk şube başkanı Mustafa İŞLER Engelli kardeşlerimizin dünya engelliler gününü kutlayarak şunları söyledi:

'' Dünya engelliler günü dolayısıyla Sakatlar Derneği Kırıkkale Temsilciliğinin düzenlediği programa katıldık. Oradaki engelli kardeşlerimizebizim için her gün engelliler günü olduğunu söyleyerek Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade ettikGördüğümüz güzel çalışmayla Engellerin beyin ve kalplerde olduğunu bir kez daha idrak ettik.''

Açıklamasına devam eden başkan İŞLER ''

Aynı zamanda Türk Kızılay Kırıkkale şubesi olarak yıl içinde yaptığımız faaliyetlerde engelli kardeşlerimizin deyardımlarına koştuk. Doğuştan yürüyemeyen 40 yaşındaki kardeşimizin bozulan akülü arabasını tamir ettirerek tekrar hayata bağlanmasını sağladık, yine yatağa bağlı yaşan engelli kardeşimize tekerlekli sandalye alarak dışarda gezerken ki sevincine ortak olduk yinebir çok engelli kardeşlerimize sıfır tip elbise yardımında bulunduk ve onlara bütün sıkıntılarınızı çekinmeden bizimle paylaşın diyerek onlara bizim için sadece bir gün değil her gün engelliler günü olduğunu belirttik.


Kırıkkale, Kızılay, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 Karaman'da Kariyer Planlaması konferansı - Haber
11:34 Siirt'te "kış lastiği" denetimi - Haber
11:34 Kastamonu'da öğretmenler, öğrencileri için okulu rengarenk boyadı - Haber
11:34 Çin, Uygur Türkleri yasa tasarısı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi - Haber
11:29 Mudanya'da engelsiz kahvaltı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:43:23