Bizim için her gün engelliler günü

Türk Kızılay Kırıkkale şube başkanı Mustafa İŞLER Engelli kardeşlerimizin dünya engelliler gününü kutlayarak şunları söyledi:

'' Dünya engelliler günü dolayısıyla Sakatlar Derneği Kırıkkale Temsilciliğinin düzenlediği programa katıldık. Oradaki engelli kardeşlerimizebizim için her gün engelliler günü olduğunu söyleyerek Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade ettikGördüğümüz güzel çalışmayla Engellerin beyin ve kalplerde olduğunu bir kez daha idrak ettik.''

Açıklamasına devam eden başkan İŞLER ''

Aynı zamanda Türk Kızılay Kırıkkale şubesi olarak yıl içinde yaptığımız faaliyetlerde engelli kardeşlerimizin deyardımlarına koştuk. Doğuştan yürüyemeyen 40 yaşındaki kardeşimizin bozulan akülü arabasını tamir ettirerek tekrar hayata bağlanmasını sağladık, yine yatağa bağlı yaşan engelli kardeşimize tekerlekli sandalye alarak dışarda gezerken ki sevincine ortak olduk yinebir çok engelli kardeşlerimize sıfır tip elbise yardımında bulunduk ve onlara bütün sıkıntılarınızı çekinmeden bizimle paylaşın diyerek onlara bizim için sadece bir gün değil her gün engelliler günü olduğunu belirttik.