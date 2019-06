'Bizim Meram Masası' hizmetlerine başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Meramlıların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek amacıyla temeli atılan 'Bizim Meram Masası' hizmete başladı.



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular tarafından başlatılan, faaliyetlerinde vatandaşları her türlü sorununda ilk karşılayacak birim olan 'Bizim Meram Masası' vatandaşlara, sosyal yardım taleplerinden alt yapı kazı iznine, imar çapı başvurusundan evlilik müracatlarına, kariyer merkezinden istek şikayetlere kadar hemen hemen her alanda hizmet verecek. Bizim Meram Masasının faaliyete geçmesi dolayısıyla açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hizmette hız ve kaliteyi artırmak ve vatandaşın hizmet konforunu artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Kendilerini Meram'da iktidara taşıyan 'Gönül Belediyeciliği' anlayışında en önemli koşulun 'ulaşılabilirlilik' olduğunu belirten Başkan Kavuş, "Seçim çalışmalarımız boyunca vatandaşa taahhütte bulunduğumuz sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte verdiğimiz iki söz vardı; Hemşehrilerimizin taleplerini anında değerlendirecek ve hangilerinin yapıldığını, hangi taleplerin neden yapılamadığını vatandaşlarımızın ivedilikle öğrenebileceği 'Talep Takip Merkezi' ve vatandaşlarımızın belediyemizden en hızlı ve en konforlu şekilde hizmet almasını sağlayacak daha fonksiyonel bir 'Halkla İlişkiler Birimi.' Bu sözlerimizin ve hizmet anlayışımızın bir tezahürü olarak bugün hayata geçirdiğimiz 'Bizim Meram Masası', vatandaşımızla aramızda kurduğumuz en önemli ve en güçlü köprü olacak. Geleceğe hızla ve güvenle yürüyen Meram'ı hedeflerine ulaşmada hızlandıracak bu birimimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



'Bizim Meram Masası, geleceğin Meram'ını vatandaşımızla birlikte inşa etme birimidir'



Daha güzel ve sorunsuz bir Meram hedefine ancak halkla ilişkileri güçlü tutarak ulaşabileceklerini ifade eden Başkan Kavuş, vatandaşın hizmet alma konforunu artıracak bu hizmet masasının Meram'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Meramlıların istek, dilek ve taleplerini merkeze alan bir hizmet anlayışı benimsediklerinin altını çizen Başkan Kavuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz sadece bugünün Meram'ını değil geleceğin Meram'ını da inşa ediyoruz. Yarının Meram'ını imar etmenin sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıyoruz. İşte 'Bizim Meram Masası' vatandaşımızla birlikte geleceğin Meram'ını inşa etme birimimizdir. Sorunlara çözüm getirme ve vizyonumuzu yeniden oluşturma adına atılmış önemli bir adımdır. Şeffaflık, halka hizmet, değişim, gönüllere dokunma ve tevazumuzun bir göstergesi olarak kurduğumuz birimimizle vatandaşlarımızı bekliyoruz. Çünkü bizim için bu kapı millete hizmet etme kapısıdır."



"Birim, hizmetlerini güncelleyerek ve genişleyerek sürdürecek"



Bizim Meram Masası ile birlikte bir değil iki projenin birden hayata geçirildiğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, birimin çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi: "Vatandaşlarımızın talep ve beklentileri artık tek elden alınıp sonuçlandırılacak. Sistem, Meramlıların öneri ve beklentilerini de alıp başkanlık seviyesine kadar takip edilebilecek şekilde oluşturuldu. Belediyemizin çeşitli birimlerinden görevlendirilen arkadaşlarımızla oluşturulan ve 6 ana başlıkta hizmet verecek 'Bizim Meram Masası' vatandaşın belediyeye adımını atar atmaz muhatap bulabileceği, başvurusunu rahatlıkla yapabileceği, başvurusunun sonucunu yine tek elden hızlı bir şekilde alabileceği bir yapı oldu. Vatandaş sorununu hızlı bir şekilde çözerken, biz de belediye olarak performansımızı artırmış olacağız. Katılımcı yönetim anlayışımız adına atılmış bu önemli adım kendini güncelleyerek ve genişleyerek devam edecek. Hatta yakın zamanda vatandaşlarımız, mobil uygulama üzerinden başvuralarının sonuçlarını buraya gelmeye gerek dahi duymadan takip edebilecek. Meram, kendisini birebir ve yüzyüze dinleyen, sorunlarını, talep ve beklentilerini alan, resmi işlemlerini hızlandıran bir birime kavuştu." - KONYA

Kaynak: İHA