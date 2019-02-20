Bizim Renklerimiz" Dans Gösterisi - Karabük

Karabük Valiliği
tarafından 2019 yılının Karabük Kültür Sanat Buluşmaları ilan edilmesi ve Safranbolu
'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alışının 25. yıl dönümü dolayısıyla Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından "Bizim Renklerimiz" gösterisi sunuldu.
Karabük Kültür Merkezinde yapılan gösteride, Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya
Sargın yönetimindeki topluluk, zeybek, horon, halay gibi Türk halk danslarını sahnelerken, solist Yeşim Karaibrahimoğlu tarafından bazı eserler seslendirildi.
Etkinlik sonunda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, çok güzel bir gösteri olduğunu söyledi.
Karabük'ün geçmişinde sanatsal faaliyetlerin çok olduğunu duyduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün destekleriyle ekibi Karabüklülerle buluşturduklarını ifade eden Gürel, "Karabük Kültür Sanat Buluşmaları adı altında her ay bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Türk Dünyası Müzik Topluluğu 6 Mart'ta bir gösterimiz daha olacak." diye konuştu.
Karabük'ün daha büyük salonlara ihtiyacı olduğunu, ilerleyen aylarda yapılacak gösterinin ise Safranbolu'da yapılacağını aktaran Gürel, şunları kaydetti:
"Safranbolu bizim için, Türkiye
ve dünya için önemli bir değer. Bütüncül olarak korunan kentlerin başında gelen kentimiz. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilişinin 25. yılını kutluyoruz. Yıl sonuna kadar bu faaliyetlerimizin parçası olarak da Safranbolu'yu ön plana çıkaracağız."
Vali Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürü Hamdi Usta
, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Koordinatörü Semih Caner, Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmen Yardımcısı Orhan Alptekin'e plaket ve çiçek verdi.
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Kaynak: AA