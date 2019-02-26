"Bizim Sevdamız Makama Heves Değil Merama Nefes"

Konyalı Genç işadamı Ömer Şimşek geçtiğimiz günlerde BBP Meram Belediye başkanlığına adaylığını açıklamıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde parti görevlileri ile birlikte seçim çalışmalarına başlanıldı. Bölgedeki mahalle esnafları ziyaret edildi destek istendi.

"ÖZÜMÜZ MİLLET SÖZÜMÜZ HİZMET"

Halkı ve esnafları dolaşan Başkan Adayı Şimşek "Meram bölgesindeki vatandaşlara buluşmaya başladık.Gördüğümüz tevazu karşısında gerçekten duygulandık. İnşallah Meram için her şey güzel olacak. Artık meram kaybeden olmayacak birlikte Meram için en güzelini yapmaya gayret edeceğiz. Merama ve Meramlıya söz veriyoruz." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler