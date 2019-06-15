HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "23 Haziran'da bizim tercihimiz nettir, seçmenimizin tercihi nettir. Tercihlerimiz sandığa yansıyacak. 31 Mart'tan çok daha güçlü biçimde tercihlerimiz sandığa yansıyacaktır. " dedi.

Temelli, Taksim Hill Otel'de gazetecilerle bir araya geldi. Temelli'ye HDP Milletvekili Mehmet Tiryaki ve PM Üyesi Aylin Hacaloğlu da eşlik etti.

Burada konuşan Temelli, 23 Haziran seçimlerine kadar sık sık basınla buluşmak istediklerini, seçime çok az bir zaman kaldığını ancak hala seçimlere yönelik tartışmaların sürdüğünü ve bu tartışmaların da özellikle HDP üzerinden yapıldığını söyledi.

Temelli, "HDP'nin olmadığı HDP tartışmalarından Türkiye toplumu bıktı. Ama bildiğiniz gibi çok ciddi bir basın ambargosu halen sürüyor. Topluma, halka sizler aracılığı ile ulaşmak istiyoruz. Bugün bu vesileyle bir araya geldik. Hem seçimleri hem de Türkiye toplumu üzerine sohbet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'ye "Demokrasi İttifakı"nı ilan ettiklerini ve bu konuda çalıştıklarını dile getiren Temelli, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çözümün adresi demokrasi ittifakından geçer. Bir çözüme ihtiyacımız var, demokrasi sorununda, Kürt meselesinde bir çözüme ihtiyacımız var ve bu çözüm demokrasiden yana tercih ile mümkün olabilir. Demokratik müzakere, demokratik siyaset, toplumsal uzlaşma ve onurlu bir barış için demokrasi ittifakının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sayın Öcalan ile görüşmelerde de bu konuların açığa çıkması ve dört yıllık tecridin aşılması açısından önemlidir. Mutlak tecrit kırılmıştır ama Türkiye'de kırılması gereken birçok tecrit dinamiği vardır. Örneğin yargı, baskı ve şiddet politikaları bunun en temel örnekleridir. Bu konuda adım atmamız için demokratik müzakere konusunda tüm Türkiye'nin inisiyatif alması, herkesin inisiyatif alması gerekiyor."

"Sandıktan demokrasi, barış ve demokratik bir irade çıksın istiyoruz"

23 Haziran seçimini demokrasi mücadelesi olarak gördüklerini vurgulayan Temelli, "Böyle örgütlendik, sandığa da böyle gidiyoruz. 23 Haziran'da bizim tercihimiz nettir, seçmenimizin tercihi nettir." dedi.

Tercihlerinin sandığa yansıyacağını ifade eden Temelli, şöyle devam etti:

"31 Mart'tan çok daha güçlü biçimde tercihlerimiz sandığa yansıyacaktır. 23 Haziran'da sandıktan demokrasi, barış ve demokratik bir irade çıksın istiyoruz. 23 Haziran seçimlerine çok ciddi hazırlandık. Bugün Türkiye'nin her yerinde İstanbul seçimlerine yönelik gayretlerimiz sürmektedir. Türkiye'nin her yerinde birçok arkadaşımız bu çalışmada görev almaktadır. Özellikle vekillerimiz mahalle mahalle, sokak sokak, pazar pazar iş yeri iş yeri çalışmalarını sürdürmektedir. 30'dan fazla vekilimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün MYK ve PM üyelerimiz İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Yerel örgütümüz uzun süredir kapsamlı bir çalışma sürdürmektedir. Adeta İstanbul'da 23 Haziran'a giderken bir demokrasi şölenini bütün örgütümüzle hayata geçiriyoruz."

İstanbul seçmenine de çağrıda bulunan Temelli, "Eğer İstanbul seçmeni iseniz nerede olursanız 23 Haziran'da mutlaka İstanbul'da olun ve oyunuzu kullanın. Biliyorum zahmetli, gittiğiniz yerden geri dönmenin külfeti var. Bu külfete katlanmaya değer, barış ve demokrasi için bu külfete katlanmaya değer. Türkiye'nin neresinde olursanız olun 23 Haziran seçimlerine ilişkin il ilçe örgütlerimiz çalışıyor. İstanbul'a gelmeniz konusunda hep birlikte katkılarımızı sunacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA