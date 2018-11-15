"Bizim Yerimiz Euro 2020"

A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu
'nun gözdesi Royal Antwerp kalecisi Sinan Bolat
, İsveç
maçı öncesinde umutlu konuştu.
Grupta kalmak ve C Ligine düşmemek adına çok önemli bir maça çıkılacağını hatırlatan Sinan, "İsveç'te iyi bir oyun, istek, hırs ve arzu ile 3 puana ulaşmıştık. Konya
'da da aynısını tekrarlayıp iyi bir oyunla İsveç'te yaptığımız gibi galibiyete ulaşmak istiyoruz. Bunu yapacak potansiyele sahibiz" diye konuştu.
EURO 2020'ye gitmemek gibi bir endişeleri olmadığını dile getiren tecrübeli kaleci, "Tabii ki katılacağız. Neden katılamayalım? Bizim yerimiz, olmamız gereken yer orası. Oynadığımız oyuna bakarsanız rakiplerden daha üstünüz. Demek ki çok yetenekli bir gruba sahibiz. Sadece bu hatalardan ders çıkarıp iyi analiz edip tekrarlamazsak daha iyi olacağız. Bu oyunu artık bir galibiyet serisi ile skora yansıtmak kaldı" yorumunu yaptı.
Sinan Bolat, A Milli Takımı'ndaki yapılanmayı ise şu şekilde değerlendirdi: "Çok genç bir takımız. Bize biraz zaman, süre tanımaları gerek. Maçlara baktığınız zaman oynadığımız karşılaşmalarda üstün olan taraf biziz. Zaman zaman skora yansımasa da daha fazla pozisyon bulan, üstün olan biziz. Ama ne yazık ki kendi bireysel hatalarımızdan gol yiyoruz. Hatalarımızı minimum seviyeye indirdiğimiz zaman daha iyi skorlar alacağımıza inanıyorum."
Mircea Lucescu,Konya,Sinan Bolat
15 Kasım 2018 Perşembe 08:20