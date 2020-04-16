"BizVarız, yalnız değilsiniz"

Kadın örgütlerinin verilerine göre koronavirüs salgınının ardından başlatılan karantina ve evde kalma önlemleri kadına yönelik şiddeti arttırdı. İzmir 'de İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren kurumlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcileri bu döneme özel önlemleri belirlemek ve yol haritası oluşturmak için toplandı.

Şiddet mağduru kadınlara yönelik danışma ve sığınma evi hizmeti veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile koronavirüs salgını döneminde artış gösterdiği belirtilenkadına yönelik şiddet vakalarını önlemek için harekete geçti. İzmir'de kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren kurum, meslek odası ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlenerek yaşanan sorunlar ve yürütülen hizmetler masaya yatırıldı; bu özel dönem için acil olarak yapılacak çalışmalar belirlendi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Av. Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sinem Tankoç, İzmir Barosu Kadın Hakları Birimi'nden Devrim Cengiz, Eşit Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Canan Aydemir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme Merkezi Sorumlusu Gülsen Birgül, İzmir Kadın Dayanışma Derneği'nden Av. Sevgi Binbir ile Müzeyyen Alpşen, Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Dönem Sözcüsü Aysun Kuru katıldı. Asayiş Şube Müdürlü ğü Ali İçi ve kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nden Özgür Polat Terzi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Platformu üyesi Ayla Çelik de toplantıya internet üzerinden online bağlanarak görüşlerini bildirdi.

Üç önemli madde

Toplantının sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, evsiz kalan kadınların barınma ihtiyacını karşılamak için geçici misafirhaneleri hizmete alması kararlaştırıldı. İlçe belediyelerinin de işbirliği ile misafirhane sayısı arttırılması hedeflenirken, şiddet gören kadınların arayacağı telefon hatlarının işlevinin artırılması için de kurumlarla gerekli görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı.

Soyer, "Kadınlarımız bize güvensin"

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, "Toplantıda aldığımız kararlar doğrultusunda kadınlarımızın devlet kanalıyla ulaştıkları acil hatların güçlendirilmesi için bir çalışma başlatılmasını önereceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu zorlu süreçte barınma ihtiyacı olan kadınların kalabilmesi için3 ayrı noktada misafirhane açmak için harekete geçiyor. Ayrıca sığınma evlerinin sayısı da artacak.Önemli olan bu alanda çalışan kurumlarla bir araya gelip koordineli bir şekilde yapılacak çalışmaları belirleyip vatandaşlarımıza güven vermek. Kriz zamanlarında en büyük sorunun güven olduğunu gördük. Kadınlarımızın bize güvenmesini istiyoruz. Biz varız" dedi.

Özkan, "Barınma sorununu çözerek işe başlıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, "İzmir'de pek çok paydaşla bir araya gelerek onların bu sürece yönelik yaptığı çalışmaları ele aldık ve acil olarak yapılması gerekenleri konuştuk.Talebi en hızlı şekilde karşılayarak kadınlarımızı korumak istiyoruz.Bu süreci iyi yöneteceğimizi, kadınların bu konuda sıkıntılarını en aza indireceğimize inanıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin 293 4 293 numaralıdanışma hattını güçlendirdik.Bize ulaşan kadınlarımızı koruma altına alarak barınma ihtiyacı olanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik tedbirler alarak işe başlıyoruz" dedi.

Kökkılınç, "Kadına yönelik şiddet artıyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Av. Nilay Kökkılınç ise şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon olarak zaten birçok çalışma sürdürüyorduk. Şimdiki süreçte bir krizle karşı karşıyayız. Yeni bir yol haritası belirlememiz gerekiyordu. Son bir ay içinde 28 kadının ölümünden bahsediliyor. Kadına yönelik şiddet artıyor. İzmir bürokrasisi, kent konseyi, meslek odaları,sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek bu süreçte neler yapabileceğimizi konuştuk. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

Toplantıya katılan temsilciler neler söyledi?

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nden Özgür Polat, "30 ilçede Emniyet Müdürlüklerinde kurulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde 6284 Sayılı Kanun kapsamında uygulamalarımıza hassasiyetle devam ediyoruz. Önlemlerimizde herhangi bir kısıtlamaya gidilmedi. Şiddet mağduru kadın, çocuk ve aile bireyleri ilgili müracaatları değerlendiriyor, barınma tedbirinden yararlanmak isteyen kadın ve beraberindeki çocukları Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) ulaştırıyoruz. Kadınlarımız adres ve telefon numaraları değişikliğini bağlı oldukları polis birimine bilgi vermeliler. Aksi taktirde can güvenliklerinin sağlanması yönündeki takipleri yapamıyoruz."

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, "Korona günlerinde ev içi şiddete maruz kalan kadınların zorluklarını nasıl çözeceğimiz yönünde geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Çok taraflı bir işbirliği oldu.Zor günler yaşadığımız bu dönemdemağdur olankadınlarımıza bu konuda çalışma yapan kurumlara'başvurmaktan çekinmeyin' mesajını vermek istiyoruz. Bu konuda heyet önemli bir adım attı."

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Devrim Cengiz, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol kapsamında kadınlara yönelik hukuksal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kadınlarımız bizlere 400 00 14 numaradan ulaşabilirler."

İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Müzeyyen Alpşen, "Geçen yılın Mart ayına göre kadına yönelik şiddetin iki kat arttığını görüyoruz. Bu yüzden bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum".

Eşit Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Canan Aydemir Özkara, "Bireysel olarak her kurum, dernek kadına yönelik şiddete yönelik çözüm üretiyor ancak geniş katılımla yapılan bu toplantı bu anlamda çok önemli."