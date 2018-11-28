28 Kasım 2018, 18:47
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Bjelica Fenerbahçe Galibiyetinden Emin

Bjelica Fenerbahçe Galibiyetinden Emin

Dinamo Zagreb teknik direktörü Bjelica, “Fenerbahçe ligde kendi sorunlarıyla boğuşuyor. Kazanacağımızdan eminiz” dedi.

Onur Dinçer/ Skorer Dış Haberler
Fenerbahçe'nin son maçlarını izlediğini söyleyen Dinamo Zagreb teknik direktörü Bjelica, "Fenerbahçe ligde kendi sorunlarıyla boğuşuyor. Kazanacağımızdan eminiz" diye konuştu. 
  
Dinamo Zagreb teknik direktörü Nenad Bjelica, İstanbul'a hareket etmeden önce Hırvatistan'da havaalanında açıklamalar yaptı. Avrupa Ligi maçında sarı-lacivertliler ile oynayacakları maç hakkında iddialı ifadeler kullandı.   
Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider durumda bulunan takımın deneyimli çalıştırıcısı "Fenerbahçe ligde kendi sorunlarıyla boğuşuyor. Son birkaç maçlarını izledim. Dolu bir stadyum olacak ancak biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanacağımızdan eminiz" diye konuştu. 
Olmo: 'Bu maçı kazanacağız' 
Dinamo Zagreb takımının ileri dönük orta saha oyuncusu Dani Olmo da, hocasıyla aynı paralellikte ifadele başvurarak şunları dile getirdi: " Türkiye'de işimizin zor olacağının farkındayız. Kendi stadyumlarında çok iyi bir atmosferleri var. Fenerbahçe iyi bir takım. Biz kendimize güveniyoruz. Bu maçı kazanacağız."   
İstanbul,Onur Dinçer,Hırvatistan,Fenerbahçe

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