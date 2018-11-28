Bjelica Fenerbahçe Galibiyetinden Emin

Fenerbahçe
'nin son maçlarını izlediğini söyleyen Dinamo Zagreb
teknik direktörü Bjelica, "Fenerbahçe ligde kendi sorunlarıyla boğuşuyor. Kazanacağımızdan eminiz" diye konuştu.
Dinamo Zagreb teknik direktörü Nenad Bjelica, İstanbul
'a hareket etmeden önce Hırvatistan
'da havaalanında açıklamalar yaptı. Avrupa
Ligi maçında sarı-lacivertliler ile oynayacakları maç hakkında iddialı ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider durumda bulunan takımın deneyimli çalıştırıcısı "Fenerbahçe ligde kendi sorunlarıyla boğuşuyor. Son birkaç maçlarını izledim. Dolu bir stadyum olacak ancak biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanacağımızdan eminiz" diye konuştu.
Olmo: 'Bu maçı kazanacağız'
İstanbul,Onur Dinçer,Hırvatistan,Fenerbahçe
Dinamo Zagreb takımının ileri dönük orta saha oyuncusu Dani Olmo da, hocasıyla aynı paralellikte ifadele başvurarak şunları dile getirdi: " Türkiye
'de işimizin zor olacağının farkındayız. Kendi stadyumlarında çok iyi bir atmosferleri var. Fenerbahçe iyi bir takım. Biz kendimize güveniyoruz. Bu maçı kazanacağız."
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:47