Bjk-Kabataş Vakfı Okulları Projesi Hayata Geçirildi

Kaynak: İHA

Beşiktaş Kulübü ile Kabataş Erkek Lisesi'nin ortaklığıyla gerçekleşecek olan BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın temeli atıldı. Başkan Fikret Orman, Çamlıca'da açılacak olan kampüs için ilk kayıtların 19.03'te (19 Mart'ta) başlayacağını açıkladı.Beşiktaş Kulübü ve Kabataş Erkek Lisesi'nin ortaklığı sonucu kurulan BJK-Kabataş Vakfı Okulları, ilk okulunu Çamlıca'da kuracak. 19 Mart'ta ilk kayıtlarını alacak olan okulun ilk yerleşim noktası ise Çamlıca'da olacak. Kabataş Erkek Lisesi'nde bulunan Feriye'de gerçekleşen toplantıda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kabataş Vakfı İcra Komitesi Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, Okullar Koordinatörü Selçuk Dereci ve Öğretmen Ebru Dönmez hazır bulundu. Toplantıda ilk konuşan Fikret Orman, şu ana kadar tesisleşmeye önem verdiklerini belirterek, "7 senelik süreçte tesislere, stadımıza, binalarımıza çok yatırım yaptık ama insanın olmadığı hiçbir şeyin, bir şey ifade etmediğinin bilinci içindeydik. Beşiktaş'ın bir eğitim kurumu haline gelmesi için bundan 4 yıl evvel Kabataş'la birlikte bir vakıf kurduk. Bizler spor kulübü olarak eğitim misyonunda olmayan bir noktadayız. Bizim başkanlarımızı yetiştiren bir kurumla, Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından olan Kabataş'la ortaklık gerçekleştirdik. Her yerde okullar açılıyor ama önemli olan okulların içindeki eğitim ve kültür. Bizim açımızdan en önemlisi Beşiktaş değerlerini bilen çocukların yetiştirilmesi. 4 sene önce Üniversite projesine başladık ama ilk etapta ilköğretim ve ortaöğretimle başlamaya karar verdik. 110 yıllık Kabataş camiasıyla 116 yıllık Beşiktaş Kulübü'nün oluşturduğu birliktelik söz konusu. Ana amacımız eğitime en yüksek seviyede katkıda bulunmak olacaktır. Beşiktaş Kulübü, seçimle gelinen bir yer. Seçimin olduğu her yerde siyaset vardır ve kişisel inisiyatiflerin olduğu bir nokta olur. Kabataş Vakfı'na eğitim konusunu devretme sebebimiz, siyaset üstü olmasıdır ve süreklilik arz etmesidir" ifadelerini kullandı."Bu yıl 700 öğrenci alacağız"Çamlıca'da yapılacak olan kampüsle ilgili bilgiler veren Fikret Orman, "Çamlıca'da 24 bin M2 bir alanda anaokulundan başlayan, üniversiteye kadar olan süreç içinde eğitim verilecek bir yer olacak. 1500 öğrenci eğitim görebilecek. İlk kayıtlarımıza 19.03'te (19 Mart'ta) başlayacağız. Bu sene 700 öğrenci kaydı alacağız ve sonrasında okulumuz tam kapasiteye geçince 1500 öğrenciye çıkacağız. Gelecek sene Avrupa Yakası'nda bir okul daha açacağız ve sonrasında en büyük hayalimiz olan üniversite hayaline doğru devam edeceğiz. Ana amacımız bilim, spor ve sanatla dolu başarılı bireyler yetiştirmek olacaktır" dedi. Amaçlarının eğitim seviyesini yüksek tutmak olduğunu ifade eden Orman, "Spor kulüplerinin eğitim işine girme konusunda, bizim açımızdan asıl amaç, eğitim seviyesinin yüksek olmak. Beşiktaşlıların okuyacağı bir okul açmaktan daha ziyade, Beşiktaşlıların ana ilkesi olan 'İyi insan olunmadan Beşiktaşlı olunmaz' ilkesiyle çocuklar yetiştirmektir. İşin yönetiminde vakfımız vardır ve ilk amacı yüksek eğitim seviyesinde öğrenci yetiştirmektir. Bunun içinde bir Fen Lisesi açacağız ve Türkiye içindeki bütün seçilmiş öğrencileri burslu olarak okutacağız. Buradan bir kazanç sağlamayı amaçlamıyoruz, yüksek eğitim alan öğrencileri ülkemize faydalı insanlar haline getirmek. Burada da ana görev Kabataş Vakfı'na düşüyor. Bu süreçte en büyük eforu Kabataş Erkek Liseliler Vakfı mensupları ve Kabataş Eğitim Vakfı mensupları gerçekleştirdiler. Bugüne kadarki performansları, bundan sonrası için de teminat oldu. Okulumuzun herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu."Üniversite projesini de hayata geçirmeyi düşünüyoruz"BJK-Kabataş Vakfı Okullarının belirli bir seviyeye gelmesi için çabalayacaklarını ve bundan sonrasında da üniversite projeleri olduğunu açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Ülkemizde üniversite kurulmasının belirli bir maliyet yapısı var. 150 milyon TL'lik sermaye koyulması gerekiyor. Bizim kurduğumuz vakıf, Beşiktaş ve Kabataş gönüldaşlarının kurduğu bir heyet. 150 milyon TL, şu anda oldukça yüksek bir meblağ. Bizim öncelikle bu konuda başarılar elde etmemiz gerekir ki, bundan sonrasında katkıda bulunacak olan kişiler buna inansın. Siyaseten şekil yapacak şeyler sunulabilir ama içi doldurulmamış şeyler bir süre sonra patlar. Biz Beşiktaşlılar'a umut vermek niyetinde değiliz. Ben ve arkadaşlarım 7 senede hep gerçekçi şeyler yapma peşinde olduk" açıklamasını yaptı."Hayalim olan bir akademi var"Ümraniye'ye yapılması planlanan altyapı tesisiyle ilgili konuşan Fikret Orman, "Orman Bakanlığı'yla olan işimiz biterse, Beşiktaş altyapısı ve futbol akademisine büyük bir yatırım yapmak istiyoruz Ümraniye'de. Bütün prosedürler bitti ama bir türlü bürokratik engelleri aşamadık. Dünya çapında bir akademi yapmak istiyorum Beşiktaş'a. Bu en büyük hayalim. Buradaki öğrencilerimizin de tabii ki bizim okulumuzda, bizim zihniyetimizde yetişmeleri en önemli arzularımızdan birisi. Sporu ve eğitimi başarıyla götürecek öğrenciler, kulübümüzde de okulumuzda da olacak. Ulu önder Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü doldurmamız gerekiyor" dedi. Kurulan vakfın kar amacı güden bir kurum olmadığını da söyleyen Orman, "Bizim ana amacımız eğitim seviyesi yüksek olan bir kurum olmak. Ülkemizde bu işi çok iyi yapanlar var. Hüseyin Yücel burada, aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz. O bizimle basketbolda rekabete girişti, biz de şimdi eğitimde onunla rekabet edeceğiz. İlk olarak Beşiktaş Kongre Üyeleri ve Kabataş Eğitim Vakfı Üyeleri'nin çocuklarına indirim yapacağız. İlk çocuklarına yüzde 15 ikinci çocuklarına yüzde 20 indirim olacak. Eğitim konusunda Kabataş Erkek Lisesi bizim temel çıkış noktamız. Çıtamız da bu olacak. Ortalamada ilk 100 öğrenci içinde ortalama 20 Kabataş Erkek Liseli öğrenci var. Bizim de ulaşmak istediğimiz çıta bu olacaktır" diyerek sözlerini sürdürdü.Cansızoğlu: "Değerlerimizi geleceğe taşımak istiyoruz"Fikret Orman'ın ardından konuşan Kabataş Vakfı İcra Komitesi Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, iki büyük camianın aynı semtte olduğuna dikkat çekerek, "Aynı semtte olan biri eğitimde, diğeri sporda, önce vatan diyen iki kurum burada bir araya geldi. Çanakkale'de ve Balkan Savaşları'nda şehadete ulaşan bireylere sahip olan iki camia bir araya geldi. Her iki camia da cumhuriyeti ve kuruluşunu öğrenen değil, kurucusunun yanında olan camiadır. Bu vakıf tesadüfi bir şekilde kurulmamıştır. İstanbul'da sayıca fazla olmak üzere, Türkiye'nin farklı illerinde de okul sayılarını 5 yıl içinde çoğaltacağız. Bu yatırımda, her iki camianın özvarlıklarından en ufak bir bedel alınmayacak. Eğitimi bir sermaye işi değil, ülkenin geleceğini oluşturmak olarak görüyoruz. Gençlere dikte eden değil, hayat yolunda yol arkadaşları olarak onları keşfedecek bir eğitim sistemi oluşturmak istiyoruz. Kullanacağımız slogan 'Değerlerimizi geleceğe taşımaktır'. Beşiktaş Kulübü ve Kabataş Erkek Lisesi yönetim kurullarının oybirlikleriyle alınan bir kararla bu proje gerçekleşti. Şeref Bey'e, Adnan Ziya ve Süleyman Seba'ya rahmet diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Kimsenin inanmadığı günlerde Fikret Başkan, bu süreci bu noktaya getirebildi. Kendisine de teşekkür ediyorum" diye konuştu. Okullar Koordinatörü Selçuk Dereci, vakfın uygulamaya geçireceği projeler ve okulların temel eğitim sistemiyle ilgili bilgi verirken öğretmen Ebru Dönmez de "Böyle bir ekipte olmak benim için büyük bir onur" açıklamasını yaptı. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL