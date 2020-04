BJK Kabataş Vakfından "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu"

BJK Kabataş Vakfı, tıp fakültesi öğrencilerini kapsayan tüm burslarını, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu" fonu altında toplayarak, bursiyer sayısını artırma kararı aldı.Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının çocukları, öğretmenler ve tıp öğrencilerine yönelik destek programları belirlendi.Bu kapsamda, tıp fakültesi öğrencilerine verilen tüm burslar "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu" adı altında toplanacak ve virüs salgınında hayatını kaybeden 10 sağlık çalışanının çocuğu BJK Kabataş Vakfı okullarında anaokulundan liseye kadar ücretsiz eğitim alacak.Ayrıca, Kabataş Erkek Lisesi bünyesindeki tüm öğretmenlerin çocuklarının eğitimi de anaokulundan liseye kadar BJK Kabataş Vakfı Okulları tarafından karşılanacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın Türkiye'nin her zor gününde elini taşın altına koyan bir camia olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"BJK Kabataş Vakfı Okulları olarak bu zor gününde bizler için hayatlarını kaybeden sağlık emekçilerinin canlarını da biz kendi imkanımız nispetinde okullarımızda evladımız olarak görmek arzusundayız. Sağlıkçılarımızın bu dönemde ortaya koyduğu emeğin karşılığı hiçbir şekilde ödenemez. Bu emeğin simgesi haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na, Allah'tan rahmet dilerken, evladı emanetimizdir ve ailesi ile birlikte bu fonu tıp öğrencilerinin en faydalandığı vakıf fonu yapmaya gayret edeceğiz. BJK Kabataş Vakfı olarak bu anlamda öğretmenlik mesleğine saygımızın bir sembolü olarak Kabataş Erkek Lisesi'nde görev yapan öğretmenlerin evlatlarını da kendi evlatlarımızdan ayırmamayı düşündük."BJK Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu da "Kabataş Erkek Lisesi sıraları bizlere zor zamanlarda kenetlenmeyi ve ülkemize sahip çıkmayı öğretmiştir. Tüm dünya zorlu bir sınavdan geçiyor. Sağlık emekçilerimizin ortaya koyduğu emeğe bizim yapabildiğimiz sadece bir damladır. Bu mücadelenin kaybı ile simgesi haline gelen kıymetli ağabeyim Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adına nice sağlık emekçisinin evladına BJK Kabataş Vakfı Okulları olarak sahip çıkabilmek ve nice Dr. Cemil'lerin yetişmesine vesile olmak azmindeyiz." ifadelerini kullandı."Babamın isminin tıp bilimine emek için yaşatılmasından gururluyum"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu ise Beşiktaş camiasına teşekkürlerini ileterek, "Sevgili babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının tıp bilimine emek için yaşatılacak olmasından son derece gururluyum. O da bunu inanıyorum ki çok isterdi. Geleceğimiz çocuklarımızın her biri Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ismini yaşatacak ve onun gibi bilim insanı olacak. Ben de bir evladı olarak BJK Kabataş Vakfı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Burs Fonu'nun büyütülmesi ve yaşaması için ailem adına elimden gelen her çalışmanın bizzat içerisinde olacağım. Babamın tüm meslektaş, öğrenci ve sevenlerinden bu idealimize sahip çıkmasını istiyorum. İstiyorum ki nice pandemileri bilimle aşalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA