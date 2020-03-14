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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı

Beşiktaş Kulübü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı.

14.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:22
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı
Beşiktaş Kulübü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antimic nano teknolojik koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odası, soyunma odası, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koruma altına alındı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

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