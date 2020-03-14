BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı
Beşiktaş Kulübü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı.
14.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:22
Beşiktaş Kulübü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antimic nano teknolojik koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odası, soyunma odası, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koruma altına alındı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antimic nano teknolojik koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odası, soyunma odası, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koruma altına alındı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
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