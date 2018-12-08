BJK TV'de Fenerbahçe'ye Olay Gönderme: Akhisarspor-Fenerbahçe Derbisi Çok Önemli

BJK TV'de Fenerbahçe'nin Akhisarspor ile oynayacağı maçla ilgili kullanılan ifadeler sarı-lacivertlileri kızdırdı. Beşiktaş'ın Alanyaspor'a konuk olduğu karşılaşmayı anlatan 2 spiker, Akhisarspor-Fenerbahçe karşılaşması hakkında Fenerbahçelileri kızdıran yorumlarda bulundu.

"AKHİSARSPOR-FENERAHÇE DERBİSİ EN BÜYÜK DERBİ"

BJK TV yorumcusu Fenerbahçe'nin Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmayı derbi olarak nitelendirerek, "Fenerbahçe'nin bu hafta ciddi bir derbisi var. Bu sezonun en büyük derbilerinden biri bu hafta Akhisarspor - Fenerbahçe derbisi olacak, kazanan bir tık yukarı çıkacak. En büyük derbi bu derbi bence. Çok ciddi konuşuyorum." dedi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bu konuşmalara Fenerbahçeli taraftarlar çok sert tepki gösterdi. Beşiktaşlı bazı taraftarlar da yapılan yorumun ağır olduğunu belirtti. Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar, yorumcunun Beşiktaş tribünlerinde amigo olduğunu iddia etti.