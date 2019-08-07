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Bjorg Lambrecht, Polonya Turu’nda yaptığı kazanın ardından yaşamını yitirdi

Lambrecht, Chorzow’dan Zabrze’ye gidilen Polonya Turu’nun üçüncü etabının bitimine yaklaşık 95 kilometre kala kaza yaptı.

07.08.2019 12:55 Bjorg Lambrecht, Polonya Turu’nda yaptığı kazanın ardından yaşamını yitirdi
Lambrecht, Chorzow’dan Zabrze’ye gidilen Polonya Turu’nun üçüncü etabının bitimine yaklaşık 95 kilometre kala kaza yaptı. Yarış organizatörleri, Belçikalıya hastaneye kaldırılmadan önce acil müdahale edildiğini bildirdi.

22 yaşındaki sporcunun durumu, onun helikopterle hastaneye kaldırılmasına engel oldu. Bisikletçinin ameliyat esnasında kalbinin durduğu, müdahalelerin yetersiz kaldığı öğrenildi.

Lambrecht’in hayatını kaybettiği bilgisinin teyit edilmesinin ardından; takımı Lotto Soudal, Twitter’dan şu gönderiyi paylaştı: Bjorg’un ailesinin, arkadaşlarının ve takım arkadaşlarının başına gelebilecek en büyük trajedi geldi. Huzur içinde yat Bjorg.”





Polonya Turu’nun üçüncü etabında galibiyet, Bora Hansgrohe’nin Alman bisikletçisi Pascal Ackermann’ın olmuştu. Ancak Ackermann, durumdan haberdar olduktan sonra, “Bugünkü sonucun herhangi bir önemi yok.” açıklamasını yaptı. Ackermann, ek olarak şunları söyledi: “Bugünkü berbat haberi duyduktan sonra çok büyük üzüntü içindeyim. Lambrecht’in ailesi ve arkadaşlarına en samimi başsağlığı temennilerimi iletiyorum.”

Birçok bisiklet takımı ve sporcusu, Lambrecht’in hayatını kaybetmesinin ardından Twitter üzerinden başsağlığı mesajlarını gönderdiler ve üzüntülerini dile getirdiler.
















Twitter, Polonya, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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