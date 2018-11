Bkm 23 Kasım 2018 Cuma Verilerini Açıkladı

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:10



Bankalararası Kart Merkezi, dünyanın dört bir yanında heyecanla karşılanan alışveriş festivaliyle ilgili verileri açıkladı. Bu yıl 23 Kasım Cuma gününe denk gelen festivalde internetten kartlı ödemeler 1 milyar TL ile rekor kırarken, her 3 alışverişten 1'i internet üzerinden yapıldı. 110 bin farklı kart ise ilk kez kampanyanın gerçekleştiği gün internetten yapılan ödemelerde kullanıldı.Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 23 Kasım 2018 tarihi kartlı ödeme verilerini açıkladı. Her yıl tüm dünyada Kasım ayının dördüncü Cuma gününe denk gelen ve Türkiye'de farklı isimler de verilen alışveriş festivalinde mağazalar birçok ürüne indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sundu. Özellikle Türkiye'de bankalar, yaptıkları kampanyalarla bu günü kart kullanıcıları için daha cazip hale getirdi. BKM'nin açıkladığı verilere göre, 23 Kasım Cuma günü 3,4 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşirken, bu rakam 2017 yılının aynı gününe denk gelen cuma günüyle karşılaştırıldığında kartlı ödemelerde yüzde 38 artış görüldü.110 bin adet kart ilk kez o gün internette kullanıldı23 Kasım Cuma günü indirimlerin etkisiyle bir günde 2 milyon farklı kartın internetten ödemelerde kullanılarak rekor kırdığı bilgisine ulaşıldı. Geçen yılın aynı gününde 1,2 milyon farklı kartın internetten ödemelerde kullanıldığı düşünüldüğünde, bu yıl yüzde 80 oranında daha fazla kart internetten kullanıldı. Bu günde kullanılan kartların yüzde 5'i yani 110 bin farklı kartın ise ilk defa internetten ödemelerde kullanılması, indirimlerden faydalanmak için kart kullanıcılarının internet kanalını tercih ettiğine işaret etti.Her 3 kartlı ödemeden 1'i internetten gerçekleştiİnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında, 23 Kasım Cuma günü 975 milyon TL tutarında kartlı ödemenin internetten gerçekleştiği görüldü. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 68 oranında artış gösterirken, kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise rekor kırarak yüzde 29 seviyesine ulaştı.Elektronik eşya sektörü güne damgasını vurduKartlarla toplam 975 milyon TL tutarında internetten ödeme yapılan 23 Kasım 2018'de ödemelerin 602 milyon TL'si yani yüzde 62'si elektronik eşya, giyim ve hava yolları sektörlerinde gerçekleşti. En fazla ödeme yapılan elektronik eşya sektörü internetten toplam kartlı ödemelerin yüzde 37'sini oluştururken, giyim ve aksesuar sektörü yüzde 17'sini, hava yolları sektörü ise yüzde 8'ini oluşturdu.En fazla internetten ödeme tercih eden şehir IğdırTürkiye'nin her yerinden kullanıcılar internetten alışveriş imkanı sayesinde kendilerine cazip gelen ürünlere ulaşırken, kalabalık nüfusun etkisiyle internetten alışverişlerin yüzde 36'sı yani üçte biri İstanbul'daki kullanıcılar tarafından yapıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler baz alındığında ise en fazla internetten alışveriş tercih eden iller yüzde 40'la Iğdır, yüzde 34'le Kırklareli ve yüzde 33'le Çanakkale oldu. - İSTANBUL