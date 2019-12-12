BKM'den 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Konu titizlikle takip ediliyor

Dün binlerce Türk'ün kredi kartı bilgilerinin çalındığı iddiaları sonrası vatandaşları korku salmıştı. Söz konusu iddialar hakkında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) açıklama yaparak konunun titizlikle takip edildiği belirtildi.

BKM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Basına yansıyan, Türkiye'de bazı kredi kartı bilgilerinin çalındığına ilişkin haberler, düzenleyici otoriteler, kart çıkaran kuruluşlar ve ilgili tüm paydaşlarca titizlikle takip edilmektedir. Banka kartı ve kredi kartları kanun ve yönetmeliklerine göre ülkemizde tüm ödeme kartları, kullanıcıları dolandırıcılık risklerine karşı güncel uluslararası standartlarla korunmaktadır.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAKTADIR"

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kart çıkaran kuruluşlar, güvenlik hizmetleri ve sahtekarlıkla mücadele eden çözümleriyle kart bilgilerini sıkı bir biçimde korumaya her daim özen göstermektedir. Bu kapsamda, zaman zaman bazı internet sitelerinden çalındığı iddia edilen kartlara ilişkin işlemler, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yakından takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Tüm kullanıcılar kart güvenliğiyle ilgili her türlü güncel bilgiye www.bilgiguvende.com adresinden her zaman ulaşabilmektedir."

NE OLMUŞTU?

400 binden fazla Türk'ün kredi ve banka kartı bilgilerinin satıldığı iddiaları dün gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialar sonrası vatandaşları korku sarmış ve "Acaba benim de bilgilerim çalındı mı?" sorusunun yanıtı merak edilir olmuştu.