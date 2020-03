BKM: Dünya Sağlık Örgütü, temassız ödemeyi öneriyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Dünya Sağlık Örgütü'nün elden ele geçen kağıt ve bozuk paralarla yayılabilecek virüs ve bakterilere karşı uyarıda bulanarak, parayla temasın ardından ellerin yıkanmasını ve mümkünse temassız kart kullanılmasını önerdiğini duyurdu.

BKM'den yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün, kağıt ve bozuk paralardan yayılabilecek bakteri ve virüslere karşı tedbirlerin alınması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Açıklamada, parayla temasın ardından ellerin yıkanması gerektiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü'nün, mümkünse ödemelerin temassız teknolojisiyle yapılması konusunda uyarıda bulunduğu vurgulandı.

Açıklama görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, "The Telegraph'ın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, oldukça önemli bir konu hakkında uyarıda bulundu. Temassız ödemeler, hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor. Nakit paralar, elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Temassız kartınızı ise alışverişlerinizde kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz. BKM olarak temassız ödemelerin hijyenik olduğu konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de temassız ödemeler konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığını aktaran Cündoğlu, temassız ödeme adedinin son 4 yılda 17 katına çıkarak yıllık 502 milyon adede ulaştığını bildirdi.

Temassız kart sayısının da her geçen gün artmaya devam ettiğini belirten Cündoğlu, her 2 kredi kartından 1 tanesinin temassız özellikli olduğu 2019 yılında, temassız kredi kartı adedinin 38 milyona ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA