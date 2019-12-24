Haberler » Ekonomi » 'BKM Express Bağış Haftası' başlıyor - Ekonomi

"BKM Express Bağış Haftası" başlıyor

Türkiye'nin Dijital Cüzdanı BKM Express, ilkini geçen yıl düzenlediği BKM Express Bağış Haftası'nın ikincisini 23-29 Aralık'ta gerçekleştiriyor.

24.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:32
'nin Dijital Cüzdanı BKM Express, ilkini geçen yıl düzenlediği BKM Express Bağış Haftası'nın ikincisini 23-29 'ta gerçekleştiriyor.
BKM Express'den yapılan açıklamaya göre, 2019'un son haftasını bağış haftasına dönüştürerek kullanıcılarını bağış yapmaya çağıran BKM Express, 2. Geleneksel BKM Express Bağış Haftası sayesinde kullanıcılarının bu yılı da iyilikle kapatmalarını mümkün kılıyor.
BKM Express kullanıcıları etkinlik haftasında 30 farklı sivil toplum kuruluşuna BKM Express web sitesinden karekod ve ödeme linki aracılığıyla ya da BKM Express mobil uygulaması üzerinden bağış yapabiliyor.
Dijital bağış özelliğiyle BKM Express, 2015 yılından bugüne kadar 250 sivil toplum kuruluşuna 20 Aralık itibarıyla 386 bin işlem adediyle 9,5 milyon TL bağış yapılmasına aracılık etti.
2. Geleneksel Bağış Haftası kapsamında bağış yapılabilecek STK'lara www.bkmexpress.com.tr/bagis linkinden ulaşılabiliyor.

Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:28   PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi - Ekonomi
11:28   Michelin, Primacy 4 ile daha fazla su tahliyesi - Ekonomi
11:26   Sanayiciler, Akkuyu NGS ihale süreçleriyle ilgili bilgilendirildi - Ekonomi
11:24   Çiçek sektörü ihracatta rekor kırdı - Ekonomi
11:19   Öğrencilere profesyonel iş imkanı - Ekonomi
10:58   Üzerinde baskı hatası bulunan 250 bin lirayı bugünkü 250 bin liraya satmak istiyor - Ekonomi
10:35   QNB Finansbank, 27 şubesini birden kapatıyor - Ekonomi
10:17   Türkiye'de ortalama brüt kazanç 2018'de 49 bin lira oldu - Ekonomi
09:02   Torunu için yaptığı minik koltuk rağbet görünce bu işi ticarete döktü - Ekonomi
08:04   Yurt dışından gelen radyo ve televizyonlardan bir kereye mahsus ücret alınacak - Ekonomi
24.12.2019 11:29:07