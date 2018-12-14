BKM Express'le Migros ve Macrocenter Mağazalarında Cep Telefonuyla Ödeme Kolaylığı

Online ödemeleri kolaylaştıran Türkiye'nin Dijital Cüzdanı BKM Express, mağaza kasalarında cüzdan taşımadan ödeme yapabilme hedefiyle geçtiğimiz nisan ayında Migros'la iş birliği başlattı. Bu iş birliğiyle Türkiye'deki tüm Migros ve Macrocenter mağazalarında cep telefonuyla ödeme yapılabiliyor. BKM Express, şimdi de kullanıcılarına 23 Aralık tarihine kadar Migros ve Macrocenter Mağazalarından Money Club Kart'ları ile yaptıkları 75 TL'lik alışverişte 10 Money hediye ediyor.

BKM Express'in nisan ayında Migros'la yaptığı iş birliğiyle Migros ve Macrocenter mağazalarından alışveriş yapan BKM Express kullanıcıları, ödeme işlemlerini cüzdan ve kart taşımadan, kasada cep telefonlarıyla kolayca yapabiliyor.

75 TL'lik alışverişe 10 TL Money hediye

BKM Express kullanıcıları 23 Aralık tarihine kadar tüm Migros ve Macrocenter mağazalarında Money Club Kart ile 75 TL ve üzeri alışverişlerde yaptıkları ödemelerde 10 Money kazanıyor.

BKM Express'in online ödemelerde sağladığı başarıyı kasa ödemelerinde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, şöyle konuştu: "Dijitalleşmeyi her zaman BKM Express kullanıcılarına kolay ve güvenli ödeme imkânı sunmak üzere kullanıyoruz. Online ödemelerde, BKM Express'i pazara sunduğumuz 2012'den beri yaptığımız çalışmalarla kullanıcılarımıza yaygın bir üye iş yeri tabanı sunduk. Bugüne kadar birikimimizi tecrübeye çevirirken kullanıcılarımızı tek tıkla ödeme, QR ile ödeme, para iste ve gönder özelliği, dijital bağış gibi birçok yenilikle buluşturduk. Nisan ayında Migros'la gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde ise online ödemelerdeki BKM Express kolaylığını kasada ödemelere taşıdık. Bu sayede kullanıcılarımız Migros ve Macrocenter mağazalarında cüzdan taşımaya gerek duymadan sadece cep telefonlarındaki BKM Express uygulamasıyla kasada ödeme yapabiliyor. Şimdi bu özelliği bir kampanyayla destekleyerek, kullanıcılarımıza ek bir fayda sağlamak istedik. BKM Express'le hem online hem de kasa ödemelerinde daha fazla yer almaya ve kullanıcılarımızı yeni teknolojilerle tanıştırmaya devam edeceğiz."