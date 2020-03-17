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BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18...

BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi.

17.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:20
BKM Genel Müdürü Soner Canko:
BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi."

Kaynak: AA

Etiketler : Soner Canko, Ekonomi

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