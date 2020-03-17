BKM: Temassız ödemelerde işlem limiti artırıldı
BKM Genel Müdürü Canko, yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi.
17.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:44
BKM Genel Müdürü Canko, yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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