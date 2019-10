Bkm yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyardı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, dolandırıcılıkla mücadelede Türkiye'nin Avrupa 'dan 10, dünyadan ise 12 kat daha iyi durumda olduğunu söyledi.Bankaların ortak platformu BKM, finansal tüketicileri dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarmak üzere oyuncu Demet Evgar'la birlikte hayata geçirdiği ve dolandırıcıların kullandığı yöntemlerin mizahi bir üslupla anlatıldığı "Palavra!" reklam kampanyasının devamı niteliğindeki ikinci reklam film olan "Sana Ne!" şarkısını izleyicilerle buluşturdu."Önce kullanıcılar bilinçlenmeli"BKM olarak bilgi güvenliğiyle ilgili akıllara takılan tüm soruların yanıtının bulunabilmesi için hayata geçirdikleri bilgiguvende.com'a yapılan ziyaretlerin, "Palavra!" kampanyasından sonra bir hayli arttığını ifade eden Canko, "Dijital dünyada böylesine fazla ayak izi bıraktığımız bir dönemde, BKM olarak bilgi güvenliğinin geri plana atılamayacak derecede önemli olduğunu her platformda vurguluyoruz. Ödeme alışkanlıklarımız değişirken ve nakit kullanımımız giderek azalırken, günden güne hayatın her alanında daha fazla kart kullanıyoruz. Bu değişim dolandırıcılık yöntemlerine de yansıyor; sosyal mühendislik, siber dolandırıcılık gibi yeni dolandırıcılık türleri hayatımıza giriyor" dedi.BKM olarak bilgi ve teknoloji çağında toplumu bilinçlendirme konusunda çok ciddi adımlar attıklarının altını çizen Canko, "Dolandırıcılık teşebbüslerinin yüksek olduğu sektörler de kullanıcıların güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamalarını her geçen gün iyileştiriyor. Ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümünün sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapıldığını söyleyebiliriz. Bu sonuç, dolandırıcılığa karşı tedbir alma konusunda en büyük işin kullanıcılara düştüğünü gösteriyor. BKM olarak www.bilgiguvende.com sayesinde bilgi güvenliğine dair doğru ve güvenilir içeriklerin kullanıcılarla buluşmasını ve farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Bu noktada sesimizin daha kuvvetli çıkması için sevgili Demet Evgar'la ses getiren projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.""Birkaç basit yöntemle dolandırıcılığı engellemek mümkün"SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden yönlendirildiğiniz veya arama motorları üzerinden giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerini mutlaka kontrol edin. Adresi kendiniz yazarak girin.İnternet tarayıcısı ayarlarının sahtekarlık sitelerini açmayı engelleyecek şekilde düzenlenmiş olması gerekir.Bilmediğiniz kaynaklardan gönderilen veya tanıdığınız kişilerden şüpheli konu başlıklarıyla gelen SMS, WhatsApp ve e-posta iletilerindeki linklere tıklamayın.Resmi olmayan uygulama mağazalarından veya internet sitelerinden indirilen uygulamalar nedeniyle telefonlara virüs bulaşabilir. Ayrıca telefon rehberiniz, gelen SMS'ler ve bankacılık bilgileriniz de ele geçirilebilir. Bu sebeple cep telefonu uygulamalarını mutlaka resmi uygulama mağazalarından indirin.İnternet alışverişi yapacağınız web sitelerini iyice araştırın, bilinen ve güvenilir bulduğunuz alışveriş sitelerinden alışveriş yapın.SMS'le iletilen tek kullanımlık şifrelerin bulunduğu mesajlarda, iş yeri adı ve tutar bilgilerini mutlaka kontrol edin.ATM'lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın, işlem yaptığınız ATM'de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin.

Görüntü Dökümü

BKM toplantısından görüntüler