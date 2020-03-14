Menü
Haberler ›› Ekonomi ››BKSTV'de Özer Matlı dönemi - Ekonomi

BKSTV'de Özer Matlı dönemi

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Özer Matlı seçilirken, Fatma Durmaz Yılbirlik ise Onursal Başkanlığa getirildi.

14.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:18
BKSTV'de Özer Matlı dönemi
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Özer Matlı seçilirken, Fatma Durmaz Yılbirlik ise Onursal Başkanlığa getirildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Fatma Durmaz, Bursa, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti Ekonomi
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Ekonomi
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Bakan Koca, Ekonomi
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Ekonomi
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Ekonomi
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Ekonomi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı