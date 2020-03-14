BKSTV'de Özer Matlı dönemi
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Özer Matlı seçilirken, Fatma Durmaz Yılbirlik ise Onursal Başkanlığa getirildi.
14.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:18
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Özer Matlı seçilirken, Fatma Durmaz Yılbirlik ise Onursal Başkanlığa getirildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Fatma Durmaz, Bursa, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Ekonomi
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Ekonomi
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Ekonomi
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Ekonomi
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Ekonomi
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Ekonomi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı