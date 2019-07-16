16.07.2019 16:54
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Black And Blue Filmi

Black And Blue Filmi

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Acemi bir kadın polis memuru, bir uyuşturucu satıcısının polisler tarafından öldürüldüğüne şahit olur. Kadın, şahit olduğu korkunç olayı kayıt altına alınca, diğer polislerle arasında büyük bir kovalamaca başlar. Polisler, görüntüleri yok etmek için gece boyunca meslektaşlarının peşine düşer. Olaydan kurtulmaya çalışan polisler, satıcının ölümünü cinayete şahit olan kadının üzerine atmaya karar verir. Genç kadın, üzerine atılan bu suçtan kurtulmayı başarıp, gerçek suçluların yakalanmasını sağlayabilecek midir?


Yönetmen: Deon Taylor
Senaryo: Peter A. Dowling
Oyuncular: Frank Grillo, Naomie Harris, Mike Colter, Reid Scott, Tyrese Gibson, Beau Knapp , Nafessa Williams, Kenneth Kynt Bryan , Michael Papajohn, Nelson Bonilla , Deneen Tyler , James Moses Black, Rebecca Chulew, Oscar Gale, Joseph Singletary, Lucy Golden, Troy Faruk, Tim Bell, Tonya Maldonado, Sam Malone, Vermyttya Erahn, Frankie Smith, Tony Janning, Anthony Michael Frederick, Kurt DeVille, Michelle L. Clarke, Craig Leydecker, John Charles II, Drew Williams, Tim Rosipko
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Black and Blue
Yapımcı Firma: Royal Viking Entermainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 06.12.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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