Black And Blue Filmi

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Acemi bir kadın polis memuru, bir uyuşturucu satıcısının polisler tarafından öldürüldüğüne şahit olur. Kadın, şahit olduğu korkunç olayı kayıt altına alınca, diğer polislerle arasında büyük bir kovalamaca başlar. Polisler, görüntüleri yok etmek için gece boyunca meslektaşlarının peşine düşer. Olaydan kurtulmaya çalışan polisler, satıcının ölümünü cinayete şahit olan kadının üzerine atmaya karar verir. Genç kadın, üzerine atılan bu suçtan kurtulmayı başarıp, gerçek suçluların yakalanmasını sağlayabilecek midir?Deon TaylorPeter A. DowlingFrank Grillo, Naomie Harris, Mike Colter, Reid Scott, Tyrese Gibson, Beau Knapp , Nafessa Williams, Kenneth Kynt Bryan , Michael Papajohn, Nelson Bonilla , Deneen Tyler , James Moses Black, Rebecca Chulew, Oscar Gale, Joseph Singletary, Lucy Golden, Troy Faruk, Tim Bell, Tonya Maldonado, Sam Malone, Vermyttya Erahn, Frankie Smith, Tony Janning, Anthony Michael Frederick, Kurt DeVille, Michelle L. Clarke, Craig Leydecker, John Charles II, Drew Williams, Tim RosipkoAksiyonBlack and BlueRoyal Viking Entermainment2019ABDİngilizceWarner Bros Turkey06.12.2019