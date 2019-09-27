Haberler » Güncel » Haber

Black Desert Mobil bu yılın sonlarına doğru Türkiye'de

Pearl Abyss, Black Desert Mobile'in bu yılın sonunda Türkiye dahil olmak üzere Güneydoğu Asya'daki farklı bölgeleri de içerecek şekilde sunulacağını açıkladı.

27.09.2019 12:29Black Desert Mobil bu yılın sonlarına doğru Türkiye'de
Pearl Abyss, Black Desert Mobile'in bu yılın sonunda Türkiye dahil olmak üzere Güneydoğu Asya'daki farklı bölgeleri de içerecek şekilde sunulacağını açıkladı.

Pearl Abyss, çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu MMORPG Black Desert Mobile'in bu yılın sonunda Türkiye dahil olmak üzere Güneydoğu Asya'daki farklı bölgeleri de içerecek şekilde sunulacağını duyurdu. Black Desert Mobil, dövüş ve karakter özelleştirme sistemine ilaveten bölgeleri güçlendirecek savaşları, Dünya Bosslarına karşı mücadeleleri ve bağlantı noktası savaşı gibi hem PvE hem PvP içerikleri sunuyor.

Oyunseverler tarafından sevilen oyunlardan Black Desert Mobil'e yeni başlayanlar, Warrior, Ranger, Giant, Witch ve Valkyrie'den oluşan beş karakter sınıfından birisini seçerek yeni maceralarına başlayabiliyorlar. Kullanıcılar, Black Desert Mobile resmi web sitesine kaydolarak ve ardından Google Play Store veya iOS App Store üzerinden ön kayıt veya ön sipariş vererek özel oyun içi öğeler de alabiliyor.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; Black Desert Mobil global sürümü, Xbox One ve PlayStation 4 ile deneyimlediği dövüş ve uyarlamalı içerikleri sağlamaya da devam edecek. - İSTANBUL

Güneydoğu Asya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:59 Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda 1. Etap tamamlandı
16:58 AK Parti Hatay Milletvekili Yayman'dan, okul inşaatlarında inceleme
16:58 Antalya eş katili, kanlı gömlekle adliyede - cinayete kurban giden gülseren toprağa verildi
16:58 Silivri'de bir bina ile cami mühürlendi
16:58 İbb binasındaki hareketlilik kamerada
16:57 İbb binasındaki hareketlilik kamerada
16:57 Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü