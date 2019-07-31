Black Desert'te Shai yetenek güncellemesi devam ediyor!

Shai'nin yetenek güncellemesi ve "Gizli Görevlere Meydan Oku!" etkinliğinin yeni bölümünün geleceği büyük güncelleme ile birlikte Shai, resitalini sergilemek için hazır. Gücünün doruklarına varan Shai ve "Gizli Görevlere Meydan Oku!" son bölümü ile birlikte Black Desert dünyasının en heyecan verici haftalarından biri başlıyor!

GÜCÜNÜ MÜZİKTEN ALAN SHAİ, SAVAŞA HAZIR!

Daha önce eşi benzeri bulunmayan bir sınıf olan Shai'nin kendine has yetenekleri, yeni yetenek güncellemesiyle genişletildi ve onu diğer tüm sınıflarla aynı seviyeye getirdi. Maceracılar artık "Sol" elde ederek Shai yeteneklerini güçlü müzik enstrümanlarıyla değiştirebilecek. Kullanılan yeteneğe bağlı olarak "Sol", "Tring" adlı bir ud ve "Tute" isimli bir flüt veya tamtam djembe seti ile değişecek. Maceracılar, virtüöz performansları sayesinde, müttefiklerine savaş alanında destek olabilir ve savaşın gidişatını kendi lehine çevirmek için düşmanlara yıkıcı darbeler indirebilir.

GİZEMİ ÇÖZEN İLK KİŞİYİ BÜYÜK ÖDÜLLER BEKLİYOR!

Shai'nin yeni müzikal yeteneklerinin yanı sıra, "Gizli Görevlere Meydan Oku!" etkinliği, bugün dünyanın dört bir yanından gelen maceracılardan gizemi en son çözen ilk kişinin kim olduğunu gösterecek global bir güncelleme alıyor. Mücadelenin önceki sekiz bölümünü tamamlayanlar için açılan dokuzuncu yeni mücadele ile birlikte, her bölgeden görevi ilk tamamlayan maceracı, Black Desert Türkiye ve MENA dünyasında eşi benzeri görülmemiş özel rüya atı "Arduanatt'ın Kabusu" ile ödüllendirilecek! Şimdiye kadar en nadir ödülleri ve bir sürü inciyi kapmak için maceracılar, şimdiden "Gizli Görevlere Meydan Oku!" etkinliğinin son bölümü için yerlerini almaya başladılar.Yeni serüvenlerle sunulan nadir ödüllerin yanı sıra, maceracılar 14 Ağustos 2019'a kadar her gün "vefa" karşılığında İnci Dükkanı'ndaki özel eşyaları elde etme şansına sahip. Maceracıları bekleyen tüm özel fırsatlarla, kaçırılmayacak ayrıcalıklar Black Desert Türkiye ve MENA'da herkesi bekliyor!