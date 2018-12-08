Black Friday Haftasında Trendyol'dan Sipariş Veren Onlarca Tüketici, Ürünlerinin Hala Teslim Edilmediğini İddia Etti

Dünyada "Black Friday" olarak bilinen Türkiye'de ise "Süper Cuma", "Şahane Cuma", "Muhteşem Cuma" ve "Efsane Cuma" gibi isimlerle 23 Kasım tarihinde düzenlenen indirim kampanyasında milyonlarca kişi alışveriş yaptı. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre Türkiye'de 23 Kasım Cuma günü 3,4 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti. İndirim kampanyasını fırsat bilerek Türkiye'de hizmet veren online alışveriş sitesi Trendyol'dan sipariş veren bir çok tüketicinin ürünlerinin hala teslim edilmediği iddia edildi. İddialara göre ürünlerin hala tedarik 'aşamasında olduğu' bildirilerek tüketiciler mağdur edildi. Aradan geçen onca zamana rağmen ürünlerini teslim almayan tüketiciler şikayetlerini sikayetvar.com adlı sitede dile getirerek sorunun bir an önce giderilmesini talep etti.

"TEDARİK AŞAMASINDA"

Tüketicilerin rahatsızlıklarını dile getirdiği sikayetvar.com adlı siteye Trendyol hakkında bir çok şikayet geldi. Hemen hemen her tüketicinin dile getirdiği sorun aynı. Tüketicler, Trendyol'dan alınan ürünlerinin kargoya verilmediğinden, halen tedarik aşamasında olduğundan dolayı şikayetçi. Tüketicilerin şikayetlerine Trendyol tarafından verilen cevapta, "Şikayetinizle ilgili olarak takip süreci başlatılmıştır. Bu süreç içerisinde tarafınıza telefon ya da mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İşte sikayetvar.com adlı sitede yer alan şikayetlerin bazıları: