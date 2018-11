Black Friday İçin Sekiz Tavsiye: İndirimlerden En Fazla Nasıl Faydalanılır?

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:56



İndirimi kim sevmez? Kara Cuma ) yaklaşırken dünyanın dört bir yanında mağazalar müşterileri çekmek için fiyat indirme yarışına giriyor.Ama bu indirim dönemi göz korkutucu da olabilir veya alnınızın teriyle kazandığınız maaşınızı ihtiyacınız olmayan ve hatta istemediğiniz ürünlere harcamanıza yol açabilir.Çok sayıda kişinin mağazaları dolduracağı bu dönemde kaosa bulaşmadan ihtiyacınız olan her şeyi daha ucuza almanızın yolu nedir?Alışveriş uzmanı Samantha Fenwick size yardımcı olmak için burada:1. Araştırınİnternete girin ve ihtiyacınız olan ürünlerin fiyatlarını öğrenin.En iyi fiyatların bulunduğu mağazalara gidin ve böylece kalabalıklar arasında boşa vakit kaybetmeyin.Böylece dikkatiniz de daha az dağılacaktır.2. İade politikasını araştırınAldığınız ürünlerin iade imkanı mağazaya ve ürüne göre değişiklik gösterir, bu yüzden ürünü satın almadan önce bunu öğrenin.Mağazadan aldığınız her ürünü iade edemiyor olabilirsiniz.Fakat belli bir iade politikası varsa, mağaza buna uymak zorundadır.3. Bir hevesle alışveriş yapmayınİnsanlar indirim döneminde ucuzlayan tüm ürünleri alma eğilimi hisseder.Fakat o durumda gerçekten bir tasarruf yapıp yapmadığınızı veya ürünü gerçekten beğenip beğenmediğinizi sakin kafayla düşünmek gerekir.Kendinize sorun: Bu ürünü hemen kullanmaya başlayacak mıyım? Yoksa bir dolabın köşesinde bir daha gün yüzü göreceği günü mü bekleyecek?Aldığınız bir kıyafetse deneyin, sonrasında da bir çay için. Çayınız bittiğinde hala ihtiyacınız varsa o zaman alın.4. Rahat kıyafetler giyininDeneme kabinlerine her giriş ve çıkışınızda ayakkabılarınızı bağlamak kadar kötü bir şey yoktur.5. En büyük indirimlerin bir kısmı pahalı, özel tasarım ürünlerde olacaktırBu tip ürünler genelde diğer ürünler kadar sık indirime girmez.Bu yüzden, eğer lüks bir çanta veya özel tasarım bir ayakkabı almak istiyorsanız bu dönem sizin için iyi bir dönem olabilir.6. Yanınıza bir şişe su alınDışarda hava soğuksa mağazaların içinde ısıtma sistemleri daha fazla çalışacaktır. Işıklardan kaynaklanan ısıyı da düşününce su kaybedeceksiniz.Yanınıza suyun yanı sıra atıştırmalık yiyecekler almak iyi bir fikir olabilir.7. Kalabalıkların önüne geçmek için erken saatlerde gidinAlarmınızı kurun.Mağazaların açılış saatini kontrol etmeyi unutmayın. Bazı mağazalar indirim dönemlerinde açılış saatlerinde değişikliğe gidebiliyor.8. Tadını çıkarınÖdevinizi yapar ve bütçenizi aşmazsanız Black Friday indirimleri sizin için kabusa dönmez.