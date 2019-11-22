Black Friday ne zaman başlıyor? Kara Cuma indirimleri nedir? Kara Cuma bugün mü, Black Friday ne zaman?

ABD merkezli ortaya çıkan ve zamanla dünya genelinde alışveriş çılgınlığa dönüşen Black Friday diğer adıyla Kara Cuma'nın başlamasına güler kaldı. Black Friday'ın yaklaşmasıyla Black Friday nedir, Black Friday 2019 indirimleri, Black Friday ne zaman, Black Friday türkiye Black Friday hangi markalarda indirim var, Black Friday ne zaman başlıyor, Kara Cuma indirimleri nedir, Kara Cuma bugün mü, Balck Friday ne zaman gibi konular merak edilmeye başlandı. İşte Kara Cuma ve Black Friday hakkında merak ettiğiniz konular ve detayları…

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkçe'ye Kara Cuma olarak ecen Black Friday 2019 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor. İlk olarak Şükran Günü'nün ardından gelen ilk Cuma olarak bilinir ve eşine rastlanmamış indirimlerle koca bir yıla damga vurur. 1 haftayı kapsayacağı bilinen Kara Cuma, Black Sale Haftası adı altında toplanacak kampanyalarla sürecek. %50'den %70'e varan indirimlerle satışlar yapılacak.

Kara Cuma

BLACK FRİDAY NEDİR, NE DEMEK?

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen bugün, mağazalar çok erken saatte açılır, geç kapanırlar ve oldukça fazla indirimlerle ürün satışı yapılır. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

BLACK FRİDAY TARİHİ

Tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedildi ve o günde Philadelphia'da, alışverişten dolayı meydana gelen trafik yoğunluğu ve zorlukları nedeniyle bu güne Black Friday denmiştir. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl Balck Friday'e katılan markalar arasında yer alıyor.

Alışveriş

GEÇMİŞTE KARA CUMA HANGİ TARİHLERE DENK GELDİ?

23 Kasım 2018

29 Kasım 2019

27 Kasım 2020

26 Kasım 2021

25 Kasım 2022

24 Kasım 2023

29 Kasım 2024

28 Kasım 2025

27 Kasım 2026

26 Kasım 2027

24 Kasım 2028