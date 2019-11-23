Black Friday ne zaman? Black Friday nedir? Kara Cuma indirimleri ve markalar

Black Friday nedir, Black Friday indirimi nedir? ABD'de şükran gününün hemen ardından gelen ilk Cuma günü Noel alışverişinin başlangıcı olarak tanımlanır. Bugünde birçok mağaza erken saatte açılarak büyük indirimlerle ürün satışları yapar ve geç saate kapanırlar. Black Friday 2019 indirimleri neler? Black Friday hangi markalar var? Black Friday hangi gün? Efsane Cuma indirimleri hangi mağazalarda? Black Friday markaları, İşte detaylar…

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkçe'ye Kara Cuma olarak geçen Black Friday 2019 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor. İlk olarak Şükran Günü'nün ardından gelen ilk Cuma olarak bilinir ve eşine rastlanmamış indirimlerle koca bir yıla damga vurur. 1 haftayı kapsayacağı bilinen Kara Cuma, Black Sale Haftası adı altında toplanacak kampanyalarla sürecek. %50'den %70'e varan indirimlerle satışlar yapılacak.

BLACK FRİDAY NEDİR, NE DEMEK?

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen bugün, mağazalar çok erken saatte açılır, geç kapanırlar ve oldukça fazla indirimlerle ürün satışı yapılır. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

BLACK FRİDAY TARİHİ

Tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedildi ve o günde Philadelphia'da, alışverişten dolayı meydana gelen trafik yoğunluğu ve zorlukları nedeniyle bu güne Black Friday denmiştir. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl Balck Friday'e katılan markalar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Türkiye'de isminden dolayı büyük tepkilere neden olan Kara Cuma, ekonomik anlamda çalışanların, iş yeri sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

EFSANE CUMA İNDİRİMİ YAPAN MAĞAZALAR

29 Kasım günü sayısız markada geçerli olacak büyük indirimler hangi markaları ve mağazaları kapsıyor merak ediliyor. Gerek online gerek mağazalardan Black Friday indirimlerinden yararlanılacak. Black Friday veya Efsane Cuma İndirimleri yazan tüm mağazalarda bu indirimlerden faydalanılabilecek. Kara Cuma indirimleri olarak bilinen ve yılda bir defa gerçekleşen bugün; sadece giyim, gıda, kozmetik, mobilya, dekorasyon, kırtasiye alanındaki ürünlerde değil teknolojik ürünlerde de geçerli olacak. Telefon, bilgisayar ve oto aksesuarları internet üzerinden ve mağazalardan indirimli olarak müşterilere sunulacak.