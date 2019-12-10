Black Friday ziyaretçi araştırmasının 2019 verileri açıklandı

IAB Türkiye, İnternet Ölçümleme Araştırmasını yürüten Gemius Araştırma Şirketi ile birlikte Black Friday ile ilgili yapılan kampanyalardan çıkan e-ticarette ziyaretçi sonuçlarını açıkladı.

BLACK FRIDAY'DE GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI 2.8 MİLYONA ULAŞTI

Sonuçlara göre, Kasım ayı içerisinde kampanya dışında e-ticarette günlük 1.8 milyon olan ziyaretçi sayısı,25 - 29 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Black Friday kampanyalarında günlük 2.8 milyona, kampanya sonunda ise 7 milyon kişiye ulaştı.

"ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK ALIŞVERİŞ YAPIYOR"

Black Friday kampanyalarının yoğun olarak yapıldığı Türkiye'de bu yıl, erkekler kadınlardan daha fazla e-ticarette yer aldı. 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında alışveriş edenlerin yüzde %53'ünü 25 – 44 yaş grubundan olan ziyaretçiler oluşturuyor. Alışveriş edenlerin yüzde 63'ü erkeklerden oluşuyor.