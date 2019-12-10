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Black Friday ziyaretçi araştırmasının 2019 verileri açıklandı

Dünyada alışveriş gününe tarihte ilk kez 1961 yılında geçen Black Friday, son birkaç yıldır Türkiye'de de "Efsane, Süper, Şahane Cuma" gibi isimlerle birçok marka tarafından kullanılıyor.

10.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:13Black Friday ziyaretçi araştırmasının 2019 verileri açıklandı

IAB , İnternet Ölçümleme Araştırmasını yürüten Gemius Araştırma Şirketi ile birlikte Black Friday ile ilgili yapılan kampanyalardan çıkan e-ticarette ziyaretçi sonuçlarını açıkladı.

BLACK FRIDAY'DE GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI 2.8 MİLYONA ULAŞTI

Sonuçlara göre, Kasım ayı içerisinde kampanya dışında e-ticarette günlük 1.8 milyon olan ziyaretçi sayısı,25 - 29 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Black Friday kampanyalarında günlük 2.8 milyona, kampanya sonunda ise 7 milyon kişiye ulaştı.

"ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK ALIŞVERİŞ YAPIYOR"

Black Friday kampanyalarının yoğun olarak yapıldığı Türkiye'de bu yıl, erkekler kadınlardan daha fazla e-ticarette yer aldı. 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında alışveriş edenlerin yüzde %53'ünü 25 – 44 yaş grubundan olan ziyaretçiler oluşturuyor. Alışveriş edenlerin yüzde 63'ü erkeklerden oluşuyor.


Black Friday, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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