Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu! Instagram profiline bakmadan içeriye almıyorlar

Sosyal medyanın geldiği noktayı trajikomik bir şekilde konu alan dünyaca ünlü Black Mirror dizisi hayal ürünü olmaktan çıktı. Karakterlerin sosyal medyadaki beğeni sayılarına göre mekanlara girip giremediğini anlatan dizi, Çeşme'deki bazı beach clublere ilham verdi.

Takvim gazetesinin haberine göre, Çeşme'deki en popüler birkaç beach, önce Instagram üzerinden gelen rezervasyon talebini değerlendiriyor.

BİR DİZİ İNCELEME

İşletmeciler; profilde paylaşılan karelere, fotoğrafların beğeni sayısına ve daha önce gidilen mekanlara bakarak rezervasyon talebine olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapıyor. Mekana kabul edilenlerin fotoğraflardaki tarzı yansıtmadığı ya da sahte paylaşımda bulunduğu ortaya çıkarsa kesinlikle içeriye alınmıyor.

BEĞENİ AL, HAYATTA KAL

İngiliz televizyon dizisi olan Black Mirror'ın 'Nosedive' isimli bölümünde Lacie isimli genç kadın, daha iyi bir hayatiçin çevresindeki insanlardan beğeni almaya çabalıyor.