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Black Panther II Filmi

Black Panther II filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Black Panther II filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

22.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:58Black Panther II Filmi
Black Panther serisinin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda ilk film in de yönetmenliğini üstlenen Ryan Coogler oturuyor. Black Panther'de babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa'nın, Wakanda ve bütün dünyanın geleceğini tehlikeye atan zorlu bir savaşa katılması ve düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için verdiği mücadele konu ediliyordu.


:Ryan Coogler
Senaryo:Ryan Coogler
Oyuncular:Chadwick Boseman, Martin Freeman
Filmin Türü:Macera
Orijinal Adı:Black Panther II
Yapımcı Firma:Walt Disney
Yapım Yılı:2022
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:UIP Türkiye
Vizyon Tarihi:29.04.2022

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Ryan Coogler, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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