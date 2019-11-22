Black Panther II Filmi

Black Panther serisinin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda ilk film
in de yönetmenliğini üstlenen Ryan Coogler oturuyor. Black Panther'de babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa'nın, Wakanda ve bütün dünyanın geleceğini tehlikeye atan zorlu bir savaşa katılması ve düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için verdiği mücadele konu ediliyordu. Yönetmen :
Ryan Coogler Senaryo:
Ryan Coogler Oyuncular:
Chadwick Boseman, Martin FreemanFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
Black Panther IIYapımcı Firma:
Walt DisneyYapım Yılı:
2022Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
29.04.2022 Black Panther II Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.