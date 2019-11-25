'Black Sale' haftası başlıyor

E-ticaret sitesi Morhipo.com, 26-29 Kasım tarihlerindeki 'Black Sale' haftasında indirimler ve sürpriz kampanyalar olacağını, tüketicilerin hangi ürünleri, nasıl karlı alabileceğini detayları ile duyurdu.

E-ticaret sitesi Morhipo.com, özellikle Amerika ve Kanada'da her yıl kutlanan, sabah erken saatlerde başlayıp, gece geç saatlere kadar devam eden indirim festivali 'Black Friday'den' ilham alarak başlattığı Black Sale haftası, bu yıl 26-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Morhipo, tüketicilerin neleri ve nasıl uygun satın alacağı ile şu bilgiler paylaşıldı;

"Öncelikle bu özel haftada planlı olursanız, istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Havaların soğumaya başladığı döneme denk gelen bu hafta, kış için gerekli tüm demirbaşları almanın tam zamanı. Mont, kaban, bot, çizme veya kayak ürünleri gibi kışın olmazsa olmaz parçalarını önceden incelemenizde fayda var. Şunu da unutmayın, sezonda daha pahalı olan ürünleri tercih etmeniz, indirimden daha çok faydalanmanızı sağlayacak.

ALIŞVERİŞTEN KARLI ÇIKMANIN YOLLARI

Bu alışverişten karlı çıkmak elinizde. Tükenen ürünlerinizi kontrol edip, eksiklerinizi listelemeyi unutmayın ve stratejik hareket edin. Örneğin; sürekli kullandığınız parfüm, gece-gündüz kremi, rimel, ruj gibi paketi açılmadığı sürece yıllarca saklanabilen kozmetik ürünlerini Black Sale'de depolayabilirsiniz. Önünüzdeki doğum günü, yılbaşı ya da özel günleri düşünürseniz oldukça karlı olabilirsiniz. Bir hediye fiyatına birkaç hediye alabilir, sevdiklerinizin özel günlerinde onları mutlu edebilirsiniz. Kendinizi alışverişe kaptırıp ihtiyacınız olmayan şeyleri almak yerine, Black Sale'i lehinize çevirmelisiniz.

ÜRÜNLERİ BİTMEDEN NASIL YAKALAYACAKSINIZ

Hangi mağazadan ne istediğinize mutlaka bir gün önce karar verin. Black Sale alışverişiniz online olacaksa, gece 00: 00'dan itibaren ürünleri sepetlerinize atmanızı tavsiye ederiz. Ancak sepetinizi sık sık yenilemeyi de unutmayın! Beğendiğiniz ve önceden denediğiniz ürünleri sepetinize ne kadar erken eklerseniz, stoklar bitmeden alabilirsiniz.

ÜYELERE KAMPANYALAR

Hafta boyunca Morhipo.com ve mobil uygulamadaki kampanyalar, indirimler ve fırsatlarla alışverişin keyfini sürmek için Morpass ve Hopi üyeliklerinizi tamamlamayı unutmayın! Morpass ve Hopi ile alışverişler hem kazandıracak hem keyfe dönüşecek."