Black Widow'un Alternatif Ölüm Sahnesi Yayınlandı!

Avengers: Endgame geçtiğimiz sene vizyona girmiş olsa da bazı detayları halen ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Black Widow için düzenlenen alternatif ölüm sahnesi oldu. Söz konusu sahne, internette yayınlandı.



Alternatif Ölüm Sahneleri



Daha öncesinde de duyduğumuz ve gördüğümüz gibi Avengers: Endgame için yayınlanmamış pek çok sahnenin olduğunu biliyoruz. Temelde farklı farklı sahnelerle alternatif olayların sahnelendiği çekimlerde olay kurgusunun sızdırılmasının önüne geçilmek istendi. Avengers: Endgame'in yapımı için harcanan büyük bütçeleri göz önüne aldığımızda bunun pek de mantıksız olmadığı düşünülebilir.



Yaklaşık bir yıl gibi bir sürenin ardından Black Widow'un alternatif ölüm sahnesi de internette yayınlandı.



Natasha's Alternate Death #BlackWidow



(Avengers : Endgame | 2019) pic.twitter.com/mXFGHyOXve

— MCU Perfect Clips & GIFs ?? (@MCUPerfectClips) April 9, 2020



Yaklaşık iki buçuk dakika uzunluğundaki bu sahnede Natasha (Black Widow) ve Barton (Hawkeye) bir düşman akınına uğruyorlar ve Natasha aldığı darbelerin ardından kendisini aşağıya atarak intihar ediyor. Tabii bunun ruh taşı için olduğunu biliyoruz.



Tabi Black Widow'un geri döndüğünü hatırlatmak gerekiyor. Normal şartlar altında 1 Mayıs 2020 tarihinde Black Widow vizyona çıkacaktı ancak salgın nedeni ile belirsiz bir süre için ertelendi. Filme ait fragmana göz atmak isterseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.