BlackFriday – Hashtagler Twitter'da Fark Yaratıyor

Markalar ve şirketler, her gün günlük hayatlarını Twitter üzerinden paylaşan milyonlarca insandan farklı değil. Özellikle #BlackFriday ve "Cyber Weekend" boyunca markalar, özel teklifler ve fırsatlar ile tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

Bu konuşmaların artması işletmenize yarar sağlayacak davranışlara yönlendiriyor. Kullanıcıların

% 37'si bu yıl tatil alışverişi için Twitter'ı kullanmayı planlıyor.

%69'unun Twitter'da takip ettikleri küçük işletmelerden bir şeyler satın alma olasılığı yüksek

%52'sinin tatil seçimleriyle ilgili Tweet atma olasılığı yüksek

McKinsey tarafından yapılan yeni bir anket, #BlackFriday'in tüketiciler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ankete göre, 2015 yılında İngiltere'deki tüm tüketicilerin sadece %19'u #BlackFriday'de alışveriş yaparken geçen yıl bu rakam %54'e çıktı. Bu yıl katılımcıların %77'si, #BlackFriday'de alışveriş yapacaklarını ya da etkinliğe göz atmayı planladıklarını ve fiyat doğruysa bir şey satın almayı düşüneceklerini söylüyor.

Türkiye'deki Twitter kullanıcıları ürünler ve markalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmayı seviyor: %72'si görüşlerini düzenli olarak paylaşıyor, %78'i bireysel ürün ve hizmetlerle ilgili diğer kişilerin görüşlerine aktif olarak bakıyor. Ayrıca Twitter kullanan kişiler, araştırılan tüm ürün ve hizmet kategorilerinde ortalama internet kullanıcısından daha etkili.

PAZARLAMA BAŞARISI İÇİN DOĞRU HASHTAG

Kalabalık #BlackFriday ortamında Twitter'da bir markayı konumlandırmak kolay değil. Talkwalker'a göre, sadece 2017 yılında, #BlackFriday ile ilgili yaklaşık 3 milyon tweet paylaşıldı. Buna ek olarak, giderek popüler olan #CyberMonday etiketiyle paylaşılan 1 milyon tweet daha vardı. Benzersiz bir hashtag #BlackFriday tweetlerinin kalabalığından sıyrılmak için belirleyici bir rol oynayabilir.