Blair Witch, Switch Sahiplerinin de Yüreğine Korku Salacak

Switch konsolunun üçüncü parti kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Blair Witch, bu sene Nintendo konsoluna gelecek.Layers of Fear serisi ve Observer Bloober Team ile Lionsgate Games ortaklığında geliştirilen Blair Witch oyununu 30 Ağustos 2019 tarihinde öncelikle PC ve Xbox One için, Aralık ayının başlarında da PlayStation 4 için satışa sunmuştu. Xbox Game Pass abonelerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabildikleri Blair Witch, aynı isimli filmden temel alınarak geliştirilmişti.Hikaye olarak 1996 yılının Maryland eyaletinde geçiyor. Burkittsville kasabasında kaybolan küçük bir çocuk için yapılan araştırmaya katılan ve sorunlu bir geçmişi olan polis memuru Ellis rolündesiniz. Her şey sıradan bir şekilde başlamış olsa da ormanda kol gezen Blair Witch isimli gizemli bir gücün sahneye çıkmasıyla kendinizi içinden çıkılamazmış gibi görünen bir kabusun ortasında buluyorsunuz.Senaryonun akışı boyunca sadık köpeğiniz Bullet sizi yalnız bırakmayacak ve lanetli orman boyunca size rehberlik edecek. Göremediğiniz bir yerdeyken çağırmanın yanı sıra yanınızdayken beklemesi, uzaklara gitmemesi ve etraftaki bir şeyi araştırması için komutlar verebilmeniz mümkün oluyor.Şimdilik net bir çıkış tarihi olmayan Blair Witch oyununun Switch versiyonu için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir