Menü
Haberler ›› Spor ››Blaise Matuidi'de koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor

Blaise Matuidi'de koronavirüs testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Juventus'ta, Fransız oyuncu Blaise Matuidi'de koronavirüse rastlandığı açıklandı.

18.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:02
Blaise Matuidi'de koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Juventus 'ta, Fransız oyuncu Blaise Matuidi'de koronavirüse rastlandığı açıklandı.

Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, Matuidi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Fransız oyuncunun 11 Mart'tan bu yana kendini izole ettiği, durumunun sürekli gözlendiği aktarıldı.

Juventus'ta daha önce de Daniele Rugani, koronavirüse yakalanmıştı. - İSTANBUL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : Blaise Matuidi, İtalya Serie A, Juventus, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi Spor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Spor
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor Spor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Spor
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Spor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Spor
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Spor
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi