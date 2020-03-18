Blaise Matuidi'de koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Juventus'ta, Fransız oyuncu Blaise Matuidi'de koronavirüse rastlandığı açıklandı.
18.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:05
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Juventus 'ta, Fransız oyuncu Blaise Matuidi'de koronavirüse rastlandığı açıklandı.
Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, Matuidi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Fransız oyuncunun 11 Mart'tan bu yana kendini izole ettiği, durumunun sürekli gözlendiği aktarıldı.
Juventus'ta daha önce de Daniele Rugani, koronavirüse yakalanmıştı.
(İHA)
Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, Matuidi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Fransız oyuncunun 11 Mart'tan bu yana kendini izole ettiği, durumunun sürekli gözlendiği aktarıldı.
Juventus'ta daha önce de Daniele Rugani, koronavirüse yakalanmıştı.
(İHA)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Blaise Matuidi, İtalya Serie A, Juventus, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Güncel
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Güncel
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı