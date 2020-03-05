Blazing Samurai Filmi

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Bir Samuray olmak isteyen, hayalperest ve hırpalanmış bir köpek olan Hank (Michael Cera) tamamen kedilerin yaşadığı tuhaf topraklara gelir. İyi bir köpek olan Hank, çok kötü, hain, savaş gazisi Ika Chu'ya (Ricky Gervais) rastlar. Ika, farkında olmadan Hank'ı, Kakamucho kasabası için Samurai olmaya zorlar. Burada, Hank, Jimbo (Samuel L. Jackson) karşılaşır. Jimbo samimi bir şekilde, Hank'i kanatları altına alır ve Samurayın gerçekten ne demek olduğu öğretir. Bir kedi ve bir köpek arasındaki ilk gerçek arkadaşlığı kuran ikili, kötü Ika Chu'dan Kakamucho bölgesini kurtarmak için vahşi ve komik bir yolculuğa çıkarlar. Nihayetinde Hank gerçek bir Samuray olmanın ne anlama geldiğini öğrenmiştir.Chris Bailey, Mark KoetsierEd Stone, Nate Hopper, Mel BrooksAnimasyonBlazing SamuraiBlazing Productions2017ABDİngilizce116 dk.Mars Dağıtım01.01.2070