Blazing Samurai Filmi

Bir Samuray olmak isteyen, hayalperest ve hırpalanmış bir köpek olan Hank (Michael Cera) tamamen kedilerin yaşadığı tuhaf topraklara gelir. İyi bir köpek olan Hank, çok kötü, hain, savaş gazisi Ika Chu'ya (Ricky Gervais) rastlar. Ika, farkında olmadan Hank'ı, Kakamucho kasabası için Samurai olmaya zorlar. Burada, Hank, Jimbo (Samuel L. Jackson) karşılaşır. Jimbo samimi bir şekilde, Hank'i kanatları altına alır ve Samurayın gerçekten ne demek olduğu öğretir. Bir kedi ve bir köpek arasındaki ilk gerçek arkadaşlığı kuran ikili, kötü Ika Chu'dan Kakamucho bölgesini kurtarmak için vahşi ve komik bir yolculuğa çıkarlar. Nihayetinde Hank gerçek bir Samuray olmanın ne anlama geldiğini öğrenmiştir.Yönetmen:
Chris Bailey, Mark KoetsierSenaryo:
Ed Stone, Nate Hopper, Mel BrooksFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Blazing SamuraiYapımcı Firma:
Blazing ProductionsYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
116 dk.Dağıtıcı Firma:
Mars DağıtımVizyon Tarihi:
01.01.2070 Blazing Samurai Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.