Blenheim Sarayı'nda soygun: Cattelan'ın 6 milyon dolarlık altın klozeti çalındı

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın Blenheim Sarayı'nda sergilenen 18 ayar saf altından yapılan altı milyon dolarlık klozeti çalındı.

Polis yetkilileri, soygunla ilgili olarak 66 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını ancak henüz "America" adlı klozete ulaşamadığını söyledi.

Klozet, Cattelan'ın "Zafer Seçenek Değildir" adlı kişisel sergisi kapsamında Perşembe günü sergilenmeye başlamıştı.

Polis, boruları keserek klozeti alan hırsızların sabah 04.50'de sarayı terk ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Hırsızların iki araçla kaçtıkları belirtiliyor.

Cattelan: Hırsızlar iyi performans göstermiş

Cattelan, soygunla ilgili olarak "Bu sabah bana soygunu haber verdiklerinde önce şaka sandım. Ama sonunda gerçek olduğunu anladım. Hırsızlar, filmlerdekinin aksine en değerli şeyi değil, b.ktan bir klozeti almışlardı. Soygun filmlerini her zaman sevmişimdir. Sonunda ben de filmin içinde yer aldım" dedi.

Maurizio Cattelan, "Çok iyi bir performans sergilemişler" dediği hırsızlara şu çağrıda bulundu:

"Sevgili hırsızlar, bunu okuyorsanız bana eserimi ne kadar sevdiğinizi ve 'altın'a işemenin nasıl bir duygu olduğunu bildirin."

Vakıf başkanı 'çalınmaz' demişti

Blenheim Sanat Vakfı Başkanı Edward Spencer-Churchill, ağustosta Times gazetesine verdiği mülakatta klozetin çalınma ihtimali olmadığını söylemişti.

Spencer-Churchill, "Birincisi tuvalet bina tesisatına bağlı. İkincisi, potansiyel hırsız tuvaleti kimin kullandığını ve en son ne yediğini bilmiyor olacak. Bu yüzden; hayır, klozeti koruma altına almayı düşünmüyorum" demişti.

Trump'a önerilmişti

"America" ilk olarak 2016'da New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenmişti.

Klozet, ertesi yıl yeniden, bu kez ABD Başkanı Donald Trump'ın müzeden bir talebiyle gündeme geldi. Trump, Guggenheim'dan Vincent Van Gogh'un 1888 tarihli "Karlı Manzara" adlı tablosunu Beyaz Saray'da sergilemek için ödünç istedi.

Müze, Beyaz Saray'a bu tablo yerine Cattelan'ın klozetini ödünç vermeyi teklif etti.